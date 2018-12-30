快訊／習近平29日與川普通電話　「盡早達成互利雙贏協議」

▲ 習近平和川普兩人互通電話，談及中美貿易、朝鮮半島等相關問題。（資料照／達志影像／美聯社）



大陸中心／綜合報導

中國國家主席習近平29日應約，與美國總統川普通電話。川普表示美中關係很重要，很高興中美工作團隊正努力落實雙方達成的共識。習近平則出，他與川普都贊同中美關係穩定向前發展，目前兩國工作團對正積極落實，希望盡早達成互利雙贏協議。

根據新華社報導，川普表示，美中很重要，全世界高度關注，他很珍視與習近平的良好關係，「很高興兩國工作團隊正努力落實我與習近平主席在阿根廷會晤達成的重要共識。」川普說，「有關對話協商正取得積極進展，希望能達成對我們兩國人民和世界各國人民都有利的成果。」川普同時向中國人民致上新年問候和祝福。

中國國家主席習近平指出，「我同總統先生都贊同推動中美關係穩定向前發展。當前，我們兩國關係正處於一個重要階段。本月初，我同總統先生在阿根廷舉行了成功會晤，達成重要共識。這段時間以來，兩國工作團隊正在積極推進落實工作。希望雙方團隊相向而行，抓緊工作，爭取儘早達成既互利雙贏、又對世界有利的協定。」

習近平強調，明年是中美建交40周年，中方高度重視中美關係發展，讚賞美方院發展合作和建設性的中美關係，願同美方一道，總結40年中美關係發展的經驗，加強經貿、兩軍、執法、禁毒、地方、人文等交流合作，保持在重大國際和地區問題上的溝通與協調，相互尊重彼此重要利益，推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，讓兩國關係發展更好造福兩國人民和各國人民。

此外，雙方還就朝鮮半島形勢等互相交換意見。習近平重申，中方鼓勵並支持北韓和美國雙方繼續開展對話，並取得積極成果。

川普則在推特上表示，「剛和習近平非常好的長談，協議順利進行，如果完成將會非常全面，涵蓋所有領域和爭議點」，並形容中美協議「正取得重大進展」。