大陸2018十大政治新聞（上）　「習核心」完全到位　怒懟川普不手軟

▲北京政治中心，中南海新華門。（圖／記者蔡浩祥攝）

記者蔡浩祥／專題報導

中共十九大後，「習近平新時代中國特色社會主義思想」於中共黨內定於一尊。時逢改革開放40周年，面對美國總統川普對北京發動「貿易戰」，2018年中國政局幾乎圍繞中美貿易問題打轉，中美關係連帶也牽動著錯綜複雜的兩岸情勢。

《ETtoday新聞雲》整理出2018年度大陸「十大政治新聞」、「十大經濟新聞」、「十大兩岸新聞」，以上、下兩集模式，幫讀者回顧2018年的大陸重點新聞。





▲中共總書記習近平。（圖／路透社）

一、全國人大通過修憲草案，習近平「終身主席」時代來臨

3月11日，全國人大以2958：2投票，通過《中華人民共和國憲法修正草案》，「習近平新時代中國特色社會主義思想」、國家監察委員會成立等內容入憲，修憲通過刪除國家主席「連續任職不得超過兩屆」的規定，習近平可延任到2023年之後。

大陸官方指出，這是為了保證黨、政、軍「三位一體」領導體制的一致性；《人民日報》刊文表示，取消主席任期限制「不意味著領導幹部職務終身制」。

不過，北京在修憲的做法，打破自鄧小平時代確立下來的接班機制。在沒有明確接班人的情況下，預測習近平未來任期動向，不太容易。

▲慶祝改革開放40周年大會18日在北京人民大會堂舉行。（圖／記者蔡浩祥攝）

二、慶祝改革開放40周年大會，習近平怒懟川普

中美貿易戰進入關鍵90天，12月18日舉行的「慶祝改革開放40周年」大會，中共總書記習近平發表重要講話，提出明年經濟形勢恐迎來「驚濤駭浪」等一系列強硬表述，也未給美國川普政府留下任何解決中美貿易衝突的改革細節。

其中，面對美方提出中國應對經濟體制做出調整、改革。習近平強硬回應稱，「該改的、能改的我們堅決改，不該改、不能改的堅決不改」、「沒有奉為金科玉律的教科書，也沒有可以對中國人民頤指氣使的教師爺」。

北京涉外人士認為，習近平上述講話，於外是劍指川普政府在中國改革問題開放上的指手劃腳；於內則是向內部開放派喊話，口徑一致對外。

▲中美貿易戰爆發以來，習近平三度提及毛澤東「自力更生」說。（圖／鳳凰網、新華社）

三、習近平親赴東北調研，三提毛澤東「自力更生」說

9月25至27日，中共總書記習近平赴東北三省視察，除暗批美國，強調「單邊主義、貿易保護主義上升，逼著我們走自力更生的道路，這不是壞事，中國最終還是要靠自己」。這是中美貿易戰爆發以來，習近平第三次提出毛澤東的「自力更生」說。

首先，4月16日，美國政府宣布封殺中興通訊；同月24日，習近平考察長江三峽大壩時，提及「自力更生」。他說，「關鍵技術，化緣是化不來的，要通過自力更生，倒逼自主創新能力的提升」。

再者，5月28日，習近平出席中國科學、中國工程院在北京召開的院士大會，再提「自力更生」，「自力更生是中華民族自立於世界民族之林的奮鬥基點，自主創新是我們攀登世界科技高峰的必由之路」。

中共中央在1942年，面對日軍侵略，和國民黨的包圍、封鎖，提出「發展經濟，保障供給」方針，號召邊區軍民自力更生，克服困難，開展大生產運動。這是中共中央在「自力更生」上的首次實踐。

▲中央經濟工作會議日前召開。（圖／視覺中國）

四、中央經濟工作會議定調，明年經濟力求「轉危為安」

12月19至21日召開的中央經濟工作會議，本次會議對中國經濟形勢的描述比以往更加嚴峻，提到「經濟運行穩中有變、變中有憂，外部環境複雜嚴峻，經濟面臨下行壓力」，更罕見提出「要善於化危為機、轉危為安」。

明年是中共建政70周年，是「全面建成小康社會」關鍵之年，做好經濟工作至關重要。本次會議再次提到習近平在政治局會議提出的「六穩」戰略，分別是穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期。

大陸財經專家認為，明年中國經濟增長若能達到6%左右已是比較好的局面，以「底線思維」才有助於為中國經濟拉出更多改革空間。

▲1979年《人民日報》頭版刊登《中華人民共和國人大常委會告台灣同胞書》。（圖／新浪微博）

五、告台灣同胞書40周年，北京堅守「九二共識」

大陸迎來改革開放40周年的同時，為兩岸關係帶來轉折，1979年中共中央發布的《中華人民共和國人大常委會告台灣同胞書》也迎來40周年。

截至目前，尚無法確認北京是否延續30周年做法，高規格舉辦慶祝大會。不過，就中共總書記習近平在「慶祝改革開放40周年」，同時也是台灣九合一選後的兩岸論述，已有清楚表態。

除重申「一中原則」、「九二共識」、反對台獨等對台政策基調，習近平首次提出已「牢牢掌握兩岸關係發展的主導權和主動權」。足見面對九合一選後的台灣政局，北京正展現相當自信與決心。

至於排名第六到十的2018年度大陸「十大政治新聞」，分別為「兩會人事到位，國台辦主任三代同堂」、「史詩級白眼，梁相宜登上維基百科成網紅」、「四大主場外交，北京展現開放決心」、「吳小平私有經濟階段任務說，意味引發民企危機」及「80萬武警歸建中央，習近平全面掌握軍權」。

詳情請至►►大陸2018十大政治新聞（下），瞭解這些事件的詳細內容，並一同關注還有哪些遺珠之憾。