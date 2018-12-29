　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

大陸2018十大政治新聞（上）　「習核心」完全到位　怒懟川普不手軟

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲中美經四輪貿易談判未果，雙方在貿易角力上進一步激化，恐難以避免。圖為北京中南海新華門。（圖／記者蔡浩祥攝） 

▲北京政治中心，中南海新華門。（圖／記者蔡浩祥攝）

記者蔡浩祥／專題報導

中共十九大後，「習近平新時代中國特色社會主義思想」於中共黨內定於一尊。時逢改革開放40周年，面對美國總統川普對北京發動「貿易戰」，2018年中國政局幾乎圍繞中美貿易問題打轉，中美關係連帶也牽動著錯綜複雜的兩岸情勢。

《ETtoday新聞雲》整理出2018年度大陸「十大政治新聞」、「十大經濟新聞」、「十大兩岸新聞」，以上、下兩集模式，幫讀者回顧2018年的大陸重點新聞。

▲▼ 習近平。（圖／路透社）

▲中共總書記習近平。（圖／路透社）

一、全國人大通過修憲草案，習近平「終身主席」時代來臨
3月11日，全國人大以2958：2投票，通過《中華人民共和國憲法修正草案》，「習近平新時代中國特色社會主義思想」、國家監察委員會成立等內容入憲，修憲通過刪除國家主席「連續任職不得超過兩屆」的規定，習近平可延任到2023年之後

大陸官方指出，這是為了保證黨、政、軍「三位一體」領導體制的一致性；《人民日報》刊文表示，取消主席任期限制「不意味著領導幹部職務終身制」

不過，北京在修憲的做法，打破自鄧小平時代確立下來的接班機制。在沒有明確接班人的情況下，預測習近平未來任期動向，不太容易。

▲慶祝改革開放40周年大會今在北京人民大會堂舉行，中共總書記習近平出席並發表講話。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲慶祝改革開放40周年大會18日在北京人民大會堂舉行。（圖／記者蔡浩祥攝）

二、慶祝改革開放40周年大會，習近平怒懟川普
中美貿易戰進入關鍵90天，12月18日舉行的「慶祝改革開放40周年」大會，中共總書記習近平發表重要講話，提出明年經濟形勢恐迎來「驚濤駭浪」等一系列強硬表述，也未給美國川普政府留下任何解決中美貿易衝突的改革細節

其中，面對美方提出中國應對經濟體制做出調整、改革。習近平強硬回應稱，「該改的、能改的我們堅決改，不該改、不能改的堅決不改」、「沒有奉為金科玉律的教科書，也沒有可以對中國人民頤指氣使的教師爺」

北京涉外人士認為，習近平上述講話，於外是劍指川普政府在中國改革問題開放上的指手劃腳；於內則是向內部開放派喊話，口徑一致對外。

▲《告台灣同胞書》從毛澤東時代，到習近平主政，共發表五次。（圖／鳳凰網、新華社）

▲中美貿易戰爆發以來，習近平三度提及毛澤東「自力更生」說。（圖／鳳凰網、新華社）

三、習近平親赴東北調研，三提毛澤東「自力更生」說
9月25至27日，中共總書記習近平赴東北三省視察，除暗批美國，強調「單邊主義、貿易保護主義上升，逼著我們走自力更生的道路，這不是壞事，中國最終還是要靠自己」。這是中美貿易戰爆發以來，習近平第三次提出毛澤東的「自力更生」說

首先，4月16日，美國政府宣布封殺中興通訊；同月24日，習近平考察長江三峽大壩時，提及「自力更生」。他說，「關鍵技術，化緣是化不來的，要通過自力更生，倒逼自主創新能力的提升」。

再者，5月28日，習近平出席中國科學、中國工程院在北京召開的院士大會，再提「自力更生」，「自力更生是中華民族自立於世界民族之林的奮鬥基點，自主創新是我們攀登世界科技高峰的必由之路」。

中共中央在1942年，面對日軍侵略，和國民黨的包圍、封鎖，提出「發展經濟，保障供給」方針，號召邊區軍民自力更生，克服困難，開展大生產運動。這是中共中央在「自力更生」上的首次實踐

▲▼十九大，中共十九大，北京人民大會堂，閉幕。（圖／視覺中國）

▲中央經濟工作會議日前召開。（圖／視覺中國）

四、中央經濟工作會議定調，明年經濟力求「轉危為安」
12月19至21日召開的中央經濟工作會議，本次會議對中國經濟形勢的描述比以往更加嚴峻，提到「經濟運行穩中有變、變中有憂，外部環境複雜嚴峻，經濟面臨下行壓力」，更罕見提出「要善於化危為機、轉危為安」

明年是中共建政70周年，是「全面建成小康社會」關鍵之年，做好經濟工作至關重要。本次會議再次提到習近平在政治局會議提出的「六穩」戰略，分別是穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期

大陸財經專家認為，明年中國經濟增長若能達到6%左右已是比較好的局面，以「底線思維」才有助於為中國經濟拉出更多改革空間。

▲1979年《人民日報》頭版刊登《中華人民共和國人大常委會告台灣同胞書》。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲1979年《人民日報》頭版刊登《中華人民共和國人大常委會告台灣同胞書》。（圖／新浪微博）

五、告台灣同胞書40周年，北京堅守「九二共識」
大陸迎來改革開放40周年的同時，為兩岸關係帶來轉折，1979年中共中央發布的《中華人民共和國人大常委會告台灣同胞書》也迎來40周年

截至目前，尚無法確認北京是否延續30周年做法，高規格舉辦慶祝大會。不過，就中共總書記習近平在「慶祝改革開放40周年」，同時也是台灣九合一選後的兩岸論述，已有清楚表態

除重申「一中原則」、「九二共識」、反對台獨等對台政策基調，習近平首次提出已「牢牢掌握兩岸關係發展的主導權和主動權」。足見面對九合一選後的台灣政局，北京正展現相當自信與決心

至於排名第六到十的2018年度大陸「十大政治新聞」，分別為「兩會人事到位，國台辦主任三代同堂」、「史詩級白眼，梁相宜登上維基百科成網紅」、「四大主場外交，北京展現開放決心」、「吳小平私有經濟階段任務說，意味引發民企危機」及「80萬武警歸建中央，習近平全面掌握軍權」。

詳情請至►►大陸2018十大政治新聞（下），瞭解這些事件的詳細內容，並一同關注還有哪些遺珠之憾。

ET快訊
影／陳其邁合體滅火器大玩「人體衝浪」　網：為什麼是正面
男大生返鄉跨年遇死劫！彰化透天厝惡火母子雙亡
元旦連假返鄉遇死劫！彰化透天厝惡火　母子受困浴室雙亡

關鍵字：大陸2018十大政治新聞,改革開放40周年,告台灣同胞書40周年,習近平,川普

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸2018十大經濟新聞（下）　馬雲宣布退休、首屆進博會舉辦

大陸2018十大經濟新聞（上）　貿易戰、假疫苗「腹背受敵」

大陸2018十大政治新聞（下）　涉台高層「三代同堂」　兩會「史詩級」白眼成網紅

大陸2018十大政治新聞（上）　「習核心」完全到位　怒懟川普不手軟

打造覆蓋全球的物聯網　中國「行雲工程」明年上天組網

同時交10女友！米蟲男曝「成功率95％」原因　被警抓還邊收示愛簡訊

陸海關總署公告：允許美國大米進口　中美貿易戰和緩

幫家人灌香腸！16歲少女遭捲入絞肉機　手掌慘被絞碎截肢

中國網信辦整治「網路亂象」　下令關閉3469款各類違法App

港大民調：6成香港市民自認身分跟「中國」相連

使用10年筆電突然爆炸起火 12歲少年淡定拿滅火器撲滅

大飛「她說好」求婚影片曝光！　哽咽淚崩：真的很愛楊晨熙

全台首創玻璃透明LED水道！　台中第1家泰國流水蝦吃到飽

劉德華演唱會才唱3首突喊卡　「醫生說不能唱了」下台退票

最NOW新人就是Karencici　20歲已經創作400首了！！

「5個大拇指形狀」看個性 B型龜毛、E型霸道顧人怨

楊冪登《蒙面》爆料汗寶寶身分　線索一出根本不用猜了！

看到陳坤脫口：楊坤好帥！　 他聽到怒回「2字」…網笑噴

李友廷超強自創曲《把音量轉小》　 哈林高評價：他是一個音樂人

呆萌柴「顧抓癢」玩具被媽偷　回頭驚恐狂找網笑：太可愛❤

大陸2018十大經濟新聞（下）　馬雲宣布退休、首屆進博會舉辦

大陸2018十大經濟新聞（上）　貿易戰、假疫苗「腹背受敵」

大陸2018十大政治新聞（下）　涉台高層「三代同堂」　兩會「史詩級」白眼成網紅

大陸2018十大政治新聞（上）　「習核心」完全到位　怒懟川普不手軟

打造覆蓋全球的物聯網　中國「行雲工程」明年上天組網

同時交10女友！米蟲男曝「成功率95％」原因　被警抓還邊收示愛簡訊

陸海關總署公告：允許美國大米進口　中美貿易戰和緩

幫家人灌香腸！16歲少女遭捲入絞肉機　手掌慘被絞碎截肢

中國網信辦整治「網路亂象」　下令關閉3469款各類違法App

港大民調：6成香港市民自認身分跟「中國」相連

爭2020大位！朱立倫1月成立競選辦公室　吳敦義握立委提名權

加拿大女老師回國了！　工作簽證出問題…「非法就業」遭陸拘留

Off-White x Nike走入歷史？Virgil Abloh預告「The Ten」計畫即將結束

天氣忽冷忽熱易「季節性憂鬱」上身　專家教你預防訣竅！

好辛苦！2018年439檔海外股票基金僅9檔正報酬　

鴻海封關市值不到兆元　外資今年累積大賣千億

12星座何時最有毅力？牡羊咬緊八卦就不放、雙魚拚老命也不食言

2018回顧／餐飲界十大新聞事件　首推米其林指南登台

最猛冷氣團「後勁很足」！一夜降剩10℃北台大雨　一張圖看跨年多冷

BWF年終排名戴資穎球后達107周　四單項世界第一積分破10萬

鬆獅寶寶睏嘎併軌媽幫蓋被 下秒牠「胖腿一踢」萌翻天

大陸熱門新聞

人妻捉姦　淡定小三薄紗躺床滑手..

同時交10女友　米蟲男曝成功率..

在波蘭娶妻生子做生意　殺人犯回..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

廈門加碼惠台　推台商台胞服務年

岳母拒絕捐腎救妻　女婿哭到暈倒..

鐵鉗卡頭灌水　狗狗流淚搖尾求饒

陸國防部：台以武拒統死路一條

實驗室30桶鎂粉！遇難學生曾舉..

大陸2018十大政治新聞（下）..

大陸2018十大政治新聞（上）..

正妹自稱「潘金蓮」　和他生女狠..

420億像素超高清捕捉正妹半裸..

36歲「天山童姥」少女肉身爆紅

更多熱門

相關新聞

大陸2018十大政治新聞（下）　涉台高層「三代同堂」　兩會「史詩級」白眼成網紅

2018年，中美貿易戰開打，加上雙邊一系列戰略對抗，北京不斷透過主場外事活動展現開放決心；今年兩會後，涉台高層人事安排罕見出現「三代同堂」，足見北京對兩岸風險控管上的嚴謹。另外，還有兩會期間的「翻白眼」事件、武警歸建中央軍委、吳小平評私有經濟等。

川普：不蓋牆我只好關掉整條邊境

美國政府停擺　21個博館、動物園關門

川普警告　不築牆就封鎖美墨邊境

美政府關門　調查：47%民眾要川普負責

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

藏鏡人要結婚了！　首曝正面照

快訊／劉德華開唱突喊卡！

林志玲親PO「情侶接吻剪影」！

江宏傑出賣福原愛「真面目」床照

裸體圍裙妹31連爆女歌手：劈腿出名

隔壁睡著的妹引暴動　神出嘉義汽修千金

孫安佐公布真實身高體重！網求PK館長

最大鬼屋杏林醫院有買家！公告整修

唐綺陽／2019上半年十二星座運勢

周子瑜奪全球百大美女第2！刷新高

大飛「她說好」求婚影片曝光！

小20歲男星：喜歡姐姐　宋智孝臉紅了！

男女賭5萬看誰先累　他戰到第七回身亡

目睹蔡依林吃飯3守則　羅志祥嚇傻

劉德華台上落淚！　90度彎腰道歉

更多

最夯影音

更多

使用10年筆電突然爆炸起火 12歲少年淡定拿滅火器撲滅

大飛「她說好」求婚影片曝光！　哽咽淚崩：真的很愛楊晨熙

全台首創玻璃透明LED水道！　台中第1家泰國流水蝦吃到飽

劉德華演唱會才唱3首突喊卡　「醫生說不能唱了」下台退票

最NOW新人就是Karencici　20歲已經創作400首了！！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面