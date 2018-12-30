慘勝藍綠連任成轉機　柯文哲情勢看漲競逐2020？

▲柯文哲 。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲雖然在九合一選舉以慘勝連任收場，但仍是少見能在藍綠夾殺下存活的政治人物，也進一步驗證4年台北市長任內養出了不少「白色力量」，是未來更上層樓的關鍵。挾帶在藍綠夾殺下存活的聲勢，2020對於柯文哲來說應是進取總統大位的最佳時機，一來民進黨聲勢直墜、二來國民黨雖成功踩出復活第一步，但論聲勢仍不是柯的對手，加上大陸押寶，屆時恐會被情勢所逼下參選。

台灣政壇風向瞬息萬變，當初誰也沒有料想到柯文哲與民進黨的關係會鬧得如此緊張，民進黨在柯拚連任之際也強碰到底，弄到魚死網破在所不惜，讓柯在一片驚滔駭浪中以數千票之差險勝丁守中。

民進黨也知道大環境狀況不利，但仍算準其他執政縣市不至於輸得太慘，至多是險勝，才在台北市一役與柯文哲硬拚到底。但沒想到，民進黨這次在全國大敗，六都萎縮到剩下桃園、台南，連大本營高雄都失守，重擊聲勢，民進黨更可能成為政黨輪替之後，首例無法連任的執政黨。

在民進黨元氣大傷之時，更顯得柯文哲在民調上的領先優勢，也因此，2020或許是柯文哲進取總統大位的最佳時機。國民黨僅是站出復活第一步，短期目標需求站穩、走穩，民進黨提早被政治海嘯沖垮，柯文哲更應把握此機會；對柯營而言，2020民進黨氣虛、國民黨羽翼未豐，若待到2024，國民黨恐怕也難以對付。

而現階段柯文哲要進一步參選總統，當務之急就是培養「自己人」擴張政壇影響力。柯第二任小內閣網羅了不少綠營幕僚，其中又以找來民進黨立委陳明文之子陳冠廷進入發言體系最受矚目，同時又和高雄市長韓國瑜維持良好互動關係，都是在儲備能量。