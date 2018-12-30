火山噴發引海嘯逾400人死　印尼喀拉喀托之子縮水剩1/4

▲印尼喀拉喀托之子火山至今已經縮小到原先的1/4左右。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

印尼22日的海嘯造成超過400人死亡、逾1500人受傷，科學家將矛頭指向鄰近的喀拉喀托之子火山（Anak Krakatau）噴發，造成邊坡滑移引發巽他海峽沿岸海嘯。研究人員觀察喀拉喀托之子的衛星圖，計算落入海中的岩石與火山灰數量，推測火山在過去一週已減少超過2/3高度和體積，甚至只剩噴發前的1/4左右。

綜合外媒報導，印尼火山學和地質災害防治中心的數據顯示，自12月22日火山噴發及海嘯發生以來，喀拉喀托之子的高度從338公尺減少至約110公尺，而體積也從原先的1.8億立方公尺，縮小至4000萬到6700萬立方公尺，幾乎只剩下噴發前的1/4左右。科學家推論，多數消失的部分隨著火山運動滑入大海，因而形成5公尺高的巨浪，淹沒爪哇島和蘇門答臘島附近的海岸線。

▲火山噴發引起的海嘯已造成超過400人死亡。（圖／路透）

印尼能源部的地質調查單位秘書雷特多莫普爾博（Antonius Ratdomopurbo）表示，由於火山高度和體積已經縮水，減少下一次火山噴發後山體滑坡引發海嘯的風險，現在喀拉喀托之子的噴發類型為薩特塞式（Surtseyan），火山口流出的岩漿會與海水相互作用，圍繞在噴發口形成凝結的岩環。

喀拉喀托之子自今年7月起活動加劇後，至今不斷縮小，雷特多莫普爾博表示，目前火山噴發造成的海嘯危機幾乎可以解除，只有巽他海峽（Sunda Strait）附近的斷層再度活動引發地震，才有可能再發生海嘯。