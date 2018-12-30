俄米格-35大秀「短場起降」能力　搶先卡位印度新航母

▲米格-35在新影片中一展「短場起降」的能力，似乎為了向印度推銷。（圖／翻攝自米高揚設計局）

國際中心／綜合報導

俄羅斯軍方電視臺「紅星」近日發佈一段影片顯示， 經過重新調整後的第4.5代戰機「米格-35」在機場上迅速爬升，大秀「短場起降」的能力，證明能夠勝任航空母艦的艦載機任務。「米格-35」之所以特地改良，甚至增加先進配備，目的就是為了重新抓住大客戶「印度」的芳心。

俄國防部強調，米格-35目前正進行高強度試飛，並在試飛環境中投入激烈的電子對抗，以講求最大化接近實戰。米格公司總經理塔拉仙柯（Ilya Sergeyevich Tarasenko）也透露，關於米格-35的試飛，已經逐漸進入尾聲，預計將在明年完成所有的試驗。

據《騰訊新聞》報導，米格-35計劃於1996年首次公開，不過在那之後很長一段時間，它都沒有甚麼進度，就著樣一直在紙面上「待機」。畢竟在油價驚人的時代，不缺錢的俄羅斯更傾向選擇「蘇-57」，但之後當5代機項目遇上經費及技術困難後，「蘇-35」就變成了拿來應急的最佳選擇，這也讓米格-35持續身處在較為尷尬的處境。

直到後來油價大跌，俄國經濟呈現低迷，不少充滿野心的軍備發展計畫被迫延後，甚至喊卡，這才讓價格相對低廉的米格-35重獲關注，特別是歷經2014年克里米亞危機之後，俄國希望能馬上升級空中戰力，來對抗西方的包圍，米格-35「4++代戰機性能」及低成本的特色讓它在當時獲得了俄羅斯空天軍的訂單。

米格-35的首次露面是參加了印度的100億美元（約新台幣3084億元）採購126架多用途戰鬥機（MMRCA）項目招標，俄國將原型機改裝後，作為展示樣本提供印度參考，沒想到最後卻仍敗給法國陣風（Rafale）戰機。

不過，印度原先採購計畫126架的陣風戰機的計畫，疑似因在印度組裝問題、交貨延遲與匯率問題，今年一口氣縮水剩下36架，印度國大黨也不斷就陣風戰機訂單抓出毛病，這似乎給了米格-35重新在印度訂單上復活的機會。

在2017年莫斯科航展上，原本只是被安排靜態展示展的米格-35，突然臨時被要求上陣單獨表演，就這樣在5分鐘的額外時間中接連展示「涅斯捷羅夫筋斗」、 「普加喬夫眼鏡蛇」、「尾沖」、「桶滾」及「半桶滾」等飛行特技動作。

▲ 目前印度母艦搭載的戰機是米格-29K，與米格-35相容度高。（圖／翻攝自Indian Navy粉絲專頁）

總經理塔拉仙柯也在航展上向印度介紹，「印度多年來廣泛使用俄羅斯戰機，特別是米格-29，這架米格-35在設備方面剛好與米格-29呈高度相容，因此可以大幅降低維護成本。另外，米格-35在速度、機動性及航電設備方面都以大幅升級，更採用了隱形技術。」

據悉，印度已向米格公司、達索公司以及波音公司等發出艦載機招標書。由於印度現有航母艦載機使用的是米格-29K，之後讓由米格-29M2改良來的米格-35登上航母似乎也是理所當然的事，也因此，米格公司特別拍攝影片，展示米格-35的短場起降能力，似乎也有向印度推銷的目的。