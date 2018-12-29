曾代理「北京賽車」賭博網遭逮　男欠600萬陳屍三峽野溪

記者陳雕文、柳名耕／台北報導

新北市三峽區民眾於12月29日下午，在鹿母潭溪底發現一名男子赤裸泡在冰冷水中，急忙報案，警、消抵達發現男子明顯死亡，全身上下只穿一條內褲，而男子在9月初時曾因「北京賽車」賭博遭刑事局逮補，不排除因此欠下債務而釀禍。

▼徐姓男子被民眾發現陳屍在三峽的鹿母潭溪。（圖／記者陳雕文翻攝）



警方表示，在陳屍地點附近的產業道路發現1部三菱轎車，車內放有裝了2、3萬元的錢包以及一支手機，手機裡還有紀錄一封「簡訊遺書」，大致內容是向家人道歉「很對不起你們」，經通知家屬後，確認死者是徐姓男子（29歲）。

家屬懷疑，12月初徐男躲避為了追債曾在桃園市中壢的親友住處待了10多天，但4天前說要外出，就此一去不返；如今再見面，徐已成冰冷遺體，且全身瘀傷，直覺案情並不單純，鑑識人員仍在採證，以釐清實際死因。

而徐姓男子在8月初因代理大陸的賭博遊戲「北京賽車」遭刑事局逮補，當時1個月的金流就高達3.8億元，不過在9月初遭警方查緝後交保，疑似付不出後續相關的費用積欠600多萬，目前正持續釐清是自殺還是他殺。

▼而徐姓男子在9月初時因代理「北京賽車」賭博遊戲遭刑事局逮補。（圖／記者柳名耕翻攝）



延伸閱讀

台灣人狂賭「北京賽車」 1天開獎179次賠率8倍起跳 單月下注3.8億