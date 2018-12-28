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「打電話賺錢」逃逸越勞都來這當機手　200越南人遭詐1500萬

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記者柳名耕／台北報導

刑事局偵九大隊與台中市警局豐原分局日前獲報，位在台中有處詐騙機房專門鎖定越南人詐騙，26日見時機成熟除暴特勤隊前往攻堅，當場逮補3名台灣嫌犯、14名逃逸外勞以及2名脫團的越南觀光客，訊後依詐欺、組織犯罪防制條例送辦。

▼16名違法滯留的越南人都被警方逮補。（圖／記者柳名耕翻攝）
▲「打電話賺錢」逃逸越勞都來這當機手　200越南人遭詐1500萬。（圖／記者柳名耕翻攝）

警方指出，近日接獲線報指出在台中市沙鹿區、太平區有詐騙機房專門鎖定越南人以越南郵局、警察局的名義詐騙，警方根據手機定位、IP位置鎖定確切地點，在26日由刑事局除暴特勤隊前往攻堅。

特勤人員進入機房後先後逮補方姓主嫌（31歲）、蕭姓成員（32歲）、鍾姓成員（49歲）3名台灣籍嫌犯，以及14名逃逸的越南籍勞工、2名脫逃的越南籍觀光客。

調查後發現，蕭姓成員在2015年時就曾在埃及設立詐騙機房，遭當地法院判處30個月有期徒刑後，於2017年被遣返回台；返台後警方仍持續監控蕭男，發現他仍在從事詐騙機房的不法行為，進而破獲越南詐騙機房。

其中，方姓主嫌落網後供稱，這些逃逸的越勞、觀光客都是他從越南的社群軟體所吸收，而越南籍成員則表示，主嫌告訴他們只要打電話就可以賺錢，根本不清楚這是在詐騙。

警方表示，這次案件是台灣首次破獲鎖定越南人詐騙的機房，甚至還抓獲14名逃逸越勞以及2名逃逸的越南觀光客，不排除台灣還有類似的詐騙機房存在，將持續擴大追查，訊後將19人依詐欺罪、違反組織犯罪防制條例送辦。

▼詐騙機房成員在警方破門時趕緊以火燒、水淹的方式消滅證據。（圖／記者柳名耕翻攝）
▲「打電話賺錢」逃逸越勞都來這當機手　200越南人遭詐1500萬。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲「打電話賺錢」逃逸越勞都來這當機手　200越南人遭詐1500萬。（圖／記者柳名耕翻攝）

▼警方訊後將19人依詐欺罪嫌、組織犯罪條例移送偵辦，稍早已遭法院收押。（圖／記者柳名耕翻攝）
▲「打電話賺錢」逃逸越勞都來這當機手　200越南人遭詐1500萬。（圖／記者柳名耕翻攝）

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關鍵字：越南逃逸勞工,越南詐騙機房,機手,刑事局

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