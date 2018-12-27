遭28歲司機弄大肚子　國三女「我們要結婚」求檢輕放

▲15歲的少女懷了28歲的男友的孩子，直到肚子大了才被學校老師發現通報社工。（圖為示意圖，與新聞事件無關／視覺中國CFP）



記者陳凱力／新竹報導

28歲司機愛上嫩女友吃官司！王姓司機與未成年少女交往，結果少女懷孕、肚子變大被校方發現，學校老師通報社工協助報警，少女卻苦苦哀求檢警，表示兩人是真心相愛也有結婚的打算，檢察官考量兩人已有結婚計畫，不忍棒打鴛鴦，建請法官從輕量刑。

1名28歲王姓貨車司機2017年4月結識15歲少女，結果2人6月4日開始交往陷入熱戀，隔日王男即帶小女友返回住處激情炒飯，只是少女並未做避孕動作，導致懷孕，校方發現少女肚子愈來愈大，一問之下才發現少女與王男珠聯璧合，報請社工協助報警。

少女央求社工不要抓男友，而且2人私定終身，決定結婚，但社工礙於規定仍報警處理。王男一開始向警方表示，知道嫩女友年僅15歲，且與她兩情相悅才發生性關係。

檢方認，王男涉與未滿16歲女子性交罪嫌，且5年內曾犯公共遭判刑3個月，但再犯此罪是有期徒刑之罪，視為累犯，依法建請法官加重其刑，不過檢方考量被告與少女已結婚，且生下小孩共同扶養，因此建請法院從輕量刑。

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