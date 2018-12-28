蓄積新年新能量　羅東聖母醫院新院長馬漢光元旦就任

▲羅東聖母醫院28日，舉行新舊任院長交接典禮，新院長馬漢光（右）接下印信，將為該院醫療服務再開啟新頁。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

羅東聖母醫院在當所有人都在開心迎接新的一年到來，為將來的每一天許下美麗願望時，該院也在籌謀準備、儲備能量，為全新的2019年奮力一搏，28日新院長馬漢光交接後，將為該院醫療服務再開啟新頁。

羅東聖母醫院表示，將卸任院長徐會棋是血液腫瘤專科，曾任北市立聯合醫院陽明院區院長，在醫療的專業上救人無數，更以堅持與努力，3年來帶領該院團隊，不僅在醫療評鑑、督考、各項專業學術研究、海報發表上獲獎無數，更在許多醫療品質改善、專案規畫等，擺脫守舊規範、走出創新思維，任內推薦院內同仁連續獲得第26、27厚生基金會的醫療奉獻獎，及保安宮第1屆團體醫療奉獻獎的佳績。

10月21日普悠瑪號翻覆事故，徐會棋帶領該院同仁陪伴傷患、家屬走過傷痛，成立醫療照護團隊，提供病患與家屬最貼心、最完整的身心靈醫療照護。

羅東聖母醫院說，徐會棋靦腆不多話，不善於面對鏡頭，但對於醫療、對於工作，總是堅持做到最好。雖然為了要求完美偶有同仁微詞，但總能以最寬宏的心包容每一個不一樣的聲音，從不動怒，這樣的好修養最是讓同仁敬佩。

元旦將上任的新院長馬漢光，是優秀的胸腔內科醫師，曾到美國進修，曾任永和耕莘、新店耕莘院長，中華民國教會醫療院所理事、衛福部疾管署諮詢委員等，現在是輔仁大學醫學院講師、醫策會委員、醫院評鑑諮詢小組等重要醫療諮詢的專業委員，擔任該院院長，最洽當不過。