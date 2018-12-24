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半世紀的「莫逆之交」！ 　艾倫爺爺在慈濟找到慈青孫

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▲▼「2018年全球慈青日暨海外慈青幹部精進研習營」活動展開，隊伍中有許多慈濟志工陪伴，其中一位來自澳洲的艾倫(Allan Warn)，慈青們都稱他爺爺，但卻有一位才26歲的慈青學長高敬堯，與74歲的Allan是莫逆之交，高敬堯是這次全球營隊的領隊，Allan為了情義相挺陪伴高敬堯及澳洲慈青來台。Allan不只是澳洲布里斯本聯絡處的環保窗口，還整理一本證嚴法師講經的「佛學語彙」筆記本。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

「2018年全球慈青日暨海外慈青幹部精進研習營」活動展開，隊伍中有許多慈濟志工陪伴，其中一位來自澳洲的艾倫(Allan Warn)，慈青們都稱他爺爺，但卻有一位才26歲的慈青學長高敬堯，與74歲的Allan是莫逆之交，高敬堯是這次全球營隊的領隊，Allan為了情義相挺陪伴高敬堯及澳洲慈青來台。Allan不只是澳洲布里斯本聯絡處的環保窗口，還整理一本證嚴法師講經的「佛學語彙」筆記本

來自澳洲昆士蘭州布里斯本的Allan曾任職昆士蘭州鐵路局，2009年65歲於澳洲某航空公司餐飲品管職位退休。退休後的Allan過著悠閒的生活，經太太友人介紹，在一場難民食物發放認識了慈濟志工，也受邀參加環保走秀、做環保。

剛開始Allan認為撿回收物是貧窮者才會做的事，觀察了半年，發現慈濟布里斯本聯絡處每天都有華人來做環保，這些從海外來的華人慈濟志工呵護著澳洲大地，觸動了Allan的心，Allan從此用心投入環保、報名見習、培訓慈濟志工，現在還是當地負責環保的窗口，也因吃素3年，體重也減輕了。

Allan得知當慈濟志工要守「慈濟十戒」，立刻遠離過去在鄉村俱樂部裡會接觸到的菸酒、小賭，參加慈濟後的Allan反而覺得更富裕，因為每月領到的退休金不會被他賭掉，而是捐出來幫助當地的苦難人。

▲▼「2018年全球慈青日暨海外慈青幹部精進研習營」活動展開，隊伍中有許多慈濟志工陪伴，其中一位來自澳洲的艾倫(Allan Warn)，慈青們都稱他爺爺，但卻有一位才26歲的慈青學長高敬堯，與74歲的Allan是莫逆之交，高敬堯是這次全球營隊的領隊，Allan為了情義相挺陪伴高敬堯及澳洲慈青來台。Allan不只是澳洲布里斯本聯絡處的環保窗口，還整理一本證嚴法師講經的「佛學語彙」筆記本。（圖／慈濟基金會提供）

▲▼澳洲慈濟志工大多講中文，Allan體會到英語系國家民眾要認識從台灣來的慈濟，過程難免有語言、文化隔閡，因此Allan會主動與外國人、慈青互動，慈青都稱他「Allan papa」。

▲▼「2018年全球慈青日暨海外慈青幹部精進研習營」活動展開，隊伍中有許多慈濟志工陪伴，其中一位來自澳洲的艾倫(Allan Warn)，慈青們都稱他爺爺，但卻有一位才26歲的慈青學長高敬堯，與74歲的Allan是莫逆之交，高敬堯是這次全球營隊的領隊，Allan為了情義相挺陪伴高敬堯及澳洲慈青來台。Allan不只是澳洲布里斯本聯絡處的環保窗口，還整理一本證嚴法師講經的「佛學語彙」筆記本。（圖／慈濟基金會提供）

儘管Allan不懂中文，為跟上證嚴法師每天講經的速度，Allan把證嚴法師出版的英文書籍都看過，到會所「薰法香」─連線靜思精舍聽證嚴法師講經，因為聽不懂閩南語，Allan加入美國慈濟志工「薰法香」群組，看英文稿複習、也定期連線讀書會。

為了來台參加全球慈濟營隊，Allan偶爾以維修水電、造籬笆賺機票錢。但是在澳洲布里斯本聯絡處、義診中心，只要電器管線故障、需要有人幫難民載家具、食物發放等，Allan總是義務且積極處理。有一次慈青活動需一個「熱氣球」卻做不起來，Allan帶著慈青一起畫設計圖、完成了「熱氣球」這個巧思。

▲▼「2018年全球慈青日暨海外慈青幹部精進研習營」活動展開，隊伍中有許多慈濟志工陪伴，其中一位來自澳洲的艾倫(Allan Warn)，慈青們都稱他爺爺，但卻有一位才26歲的慈青學長高敬堯，與74歲的Allan是莫逆之交，高敬堯是這次全球營隊的領隊，Allan為了情義相挺陪伴高敬堯及澳洲慈青來台。Allan不只是澳洲布里斯本聯絡處的環保窗口，還整理一本證嚴法師講經的「佛學語彙」筆記本。（圖／慈濟基金會提供）

▲慈濟定期在澳洲昆士蘭省塔拉鎮牙科為弱勢族群辦義診，由於牙科需要許多儀器設備，Allan總是協助處理電器、管線。

▼儘管Allan不懂中文，卻認真讀慈濟外文書，圖為Allan在布里斯本人文學校學習拿毛筆寫書法。

▲▼「2018年全球慈青日暨海外慈青幹部精進研習營」活動展開，隊伍中有許多慈濟志工陪伴，其中一位來自澳洲的艾倫(Allan Warn)，慈青們都稱他爺爺，但卻有一位才26歲的慈青學長高敬堯，與74歲的Allan是莫逆之交，高敬堯是這次全球營隊的領隊，Allan為了情義相挺陪伴高敬堯及澳洲慈青來台。Allan不只是澳洲布里斯本聯絡處的環保窗口，還整理一本證嚴法師講經的「佛學語彙」筆記本。（圖／慈濟基金會提供）

慈青會第一時間找Allan求救，就是因為他平日很照顧這些離鄉背井求學的慈青，慈青都稱他「Allan papa」(艾倫爺爺)。Allan前段婚姻生的2個兒子已30餘年沒有聯繫，與現任妻子膝下無子，但沒想到在慈濟當了很多慈青的爺爺，還跟一位差了近半世紀的慈青學長高敬堯成為莫逆之交。

Allan從參加慈濟活動就認識了高敬堯，上培訓課時都靠高敬堯翻譯，兩人在2016年一起受證慈濟志工。當Allan上台向證嚴法師、全球慈濟志工分享心得時，也是高敬堯幫他翻譯。高敬堯表示，Allan剛開始不太說話，沒想到久了之後，發現他很不僅幽默、也會開玩笑。

▼「2018年全球慈青日暨海外慈青幹部精進研習營」活動展開，隊伍中一位來自澳洲的艾倫(右二)，與澳洲慈濟志工一起來陪伴慈青

▲▼「2018年全球慈青日暨海外慈青幹部精進研習營」活動展開，隊伍中有許多慈濟志工陪伴，其中一位來自澳洲的艾倫(Allan Warn)，慈青們都稱他爺爺，但卻有一位才26歲的慈青學長高敬堯，與74歲的Allan是莫逆之交，高敬堯是這次全球營隊的領隊，Allan為了情義相挺陪伴高敬堯及澳洲慈青來台。Allan不只是澳洲布里斯本聯絡處的環保窗口，還整理一本證嚴法師講經的「佛學語彙」筆記本。（圖／慈濟基金會提供）

「2018年全球慈青日暨海外慈青幹部精進研習營」是Allan首次來台參加慈青的營隊，過去是高敬堯陪著Allan參加慈濟活動，這一趟是Allan陪著高敬堯。Allan表示，他69歲才開始當慈濟志工，現在要更努力付出，把以前用來享受生活的時間，捐給慈濟。

慈濟基金會表示，海外慈濟志工秉持「取之於當地、用之於當地」的精神，在當地做慈善、帶動環保服務，用台灣人的軟實力，把善的效應擴及到世界各地。

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關鍵字：澳洲,慈濟,環保,慈青

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