連戰嫁女兒喜酒大方請　拒繳10萬元溢領金

圖文／鏡週刊



8位國民黨高官拒繳「黨職併公職」溢領退休金2千多萬元，確定將遭強制追繳，銓敘部日前已將前副總統連戰、前台中市長胡志強、前考試院長關中及前監察院長陳履安等人，函送法務部行政執行署進行催討。

本刊調查，台北分署已立案處理，日前正式寄出催繳通知書，一旦拒繳，執行署將可祭出查扣財產等手段，最慘的是不排除管收的可能。

12月22日，國民黨前主席連戰的小女兒連詠心與英國夫婿、藝術家馬塞爾雷斯柯提茲（ Marcel Reyes-Cortez），在五星級的台北寒舍艾美酒店舉行歸寧宴，當晚席開40桌，連戰夫婦與前總統馬英九及黨內大老吳敦義、王金平、朱立倫等人同桌，而前副總統蕭萬長夫婦、國民黨前主席吳伯雄夫婦、國民黨前副主席林豐正、內政部前部長廖了以、三三會理事長許勝雄，以及藝人小S夫婦等都出席祝賀，給足連戰夫婦面子，夫人連方瑀更開心地在現場高歌，為新人祝福。

喜酒大方請 拒繳溢領金

連戰嫁女兒請吃喜酒，請帖還註明「懇辭賀儀、花籃」，霸氣不言而喻，不過，他被指控「黨職併公職」溢領退休金，跟喜宴開銷相比，只是九牛一毛，但考試院銓敘部幾經催討，今年8月還下達最後通牒令，卻始終要不到半毛錢，本月初只好將全案移送法務部行政執行署台北分署立案追討。

本刊掌握，台北分署執行官在連家上週辦喜事的消息曝光前，就已悄悄寄出10萬元繳款通知書給連戰，要求他將溢領金繳回國庫，雖然只有區區10萬元，若連戰再拒繳，名下財產恐將被執行署查扣。

依照行政執行法及強制執行法規定，凡移送到行政執行機關的案件，執行程序依序是先由執行官寄發繳費通知書，要求義務人直接繳款，或到行政執行署辦理分期繳納，如果義務人拒繳，執行署就會進一步扣押其名下存款、薪資、股票股利或保險金。

如果被扣押的款項不足以還清債務，執行署會再出狠招，查扣義務人名下土地、房屋、車子、骨董或珠寶等動產或不動產進行拍賣，甚至對義務人限制住居或出境及聲請管收，像太電前董座孫道存因欠款遭法院裁定管收立即還錢，免受失去自由之苦，行政執行署執行手段由寬至嚴、由輕至重，目的就是為確保國家債權，替納稅人看緊荷包。

登超級富豪 有錢兩岸知

一名熟悉執行作業的人士向本刊說，連戰若對被強制執行不服，法律上有二條救濟管道，除可委請律師向行政法院提起訴願表明拒繳，或提出正當理由向行政執行署聲明異議，但相關程序費時又費力，且光是律師費恐怕就超過溢領的退休金，屆時不免又成為話題。

連戰的身價非凡，在台灣政壇早已不是祕密，據他在1999年擔任副總統公職，最後一次向監察院申報的資料顯示，連戰名下的財產有土地9筆、房屋25筆、存款1867萬元、有價證券4億7442萬元。

2015年2月，中國著名的胡潤富豪排行榜，公布台灣48位身價超過10億美元的超級有錢人，連戰成為首位入榜的台灣政治人物，以人民幣61億元（約新台幣311億元）身價，躍升全球富豪榜第1911名。在連戰辦公室提出抗議後，胡潤已向連戰發出道歉函，承認高估其財產，但連家的身價仍在海峽兩岸引起熱議。

原估900萬 後減為10萬

去年4月，立法院三讀通過《公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例》，確認追繳黨職併公職溢領退休金的法源依據，更規定溢領退休金者與社團要負連帶責任。

銓敘部依據該條例進行清查，發現遭溢領退休金的總金額達2億1932萬元，其中政務人員包括連戰共17人，溢領金額達3545萬元，目前已繳回1363萬元；其他公務人員202人，溢領1億8387萬元。

至上月底，國民黨各級黨部應繳回569萬元、民眾服務總社及其分社應繳1億995萬元、世界反共聯盟中國分會應繳88萬元、中國童子軍總會應繳129萬元、中央廣播電台應繳276萬元，均未繳回。至於救國團應繳6035萬元，已返還1875萬元；中國大陸災胞救濟總會應繳419萬元，已返還400萬元；中國廣播公司應繳17萬元，已歸還。

此外，依民進黨團當時計算，連戰擔任國民黨民眾服務總社主任年資3年8個月，且擔任公職超過30年，黨職併公職計算退休金，應返還900多萬元溢領金。不過，由於歷時久遠，涉及當事人歷年待遇變更、銀行優惠存款制度變革與在台銀存款金額變化，經銓敘部調齊資料後重新確認，連戰僅併入民眾服務社主任1年7個月年資，因此，退休溢領金額大幅下修到僅10萬元，成為這批被追繳的政務官中，官銜最大、欠債金額卻是最低的一位。

溢領第一名 超過500萬

本刊調查，除了連戰之外，其他7名高階退休政務官也被列在行政執行署的追債名單中，金額最高的是從黨營時的中央通訊社記者出身的前監委黃肇珩，併入18年8個月中央社年資，溢領543萬元；其次為前僑委會副委員長王能章，合計併入民眾服務總社及救國團13年黨工年資，溢領460萬元；第三名為前考試院長關中，併入民眾服務總社10年1個月黨職年資，溢領351萬元。

第四名為前僑委會委員長焦仁和，併入3年3個月民眾服務社年資，溢領220萬元；第五名則是前考試委員蔡憲六，併入民眾服務社12年11個月年資，溢領167萬元；第六名為前台中市長胡志強，併入世亞盟及1975年至1984年在英國留學期間兼任民眾服務社聯絡員共10年10個月黨職，溢領163萬元；第七名為前監察院長陳履安，併入5年3個月民眾服務社年資，溢領122萬元。

本刊掌握，上述政務官，除了胡志強戶籍在台中，交由行政執行署台中分署追債，其餘都由台北分署負責執行，執行官已陸續寄出通知書要求繳款，若當事人拒繳，可選擇救濟途徑，例如關中質疑銓敘部的行政處分不合理，日前已率先提出行政訴願。

黨公職併計 威權時亂象

黨職併公職的問題緣於1971年國民黨威權統治時期，為擴大黨國一體的執政基礎，讓受栽培的黨員得以穿梭在國民黨和政府部門之間，由國民黨民眾服務總社發函給考試院，載明「黨職併公職年資互相採計要點」，使國民黨黨工年資從常任文官最初級的委任一職等，到最頂級的簡任14職等都涵蓋在內，不論黨職轉公職或公職轉黨職，都可相互採計工作年資。此舉導致從政府部門退休的公務人員，計算工作年資時可一併計入國民黨黨職年資的離譜現象。

2005年民進黨執政時，行政院查出黨職併公職的計算範圍相當廣泛，包括救國團、國民黨各地方黨部、知青黨部、民眾服務社、台灣省青年服務團，或在國民黨的幼獅文化公司任職者，還有已民營化的公營事業人員與轉任大專院校學者，不但可申報黨職合併公職年資，存款利率也優於市場行情，每人每月可多領數千元至上萬元退休金，如今行政執行署追討溢領退休金，不只還財於民，也是凸顯過去威權時代黨國不分的荒謬。

連戰辦公室：一切按照制度走

連戰辦公室組長彭國省表示，有關黨職併公職退休金，辦公室確實已收到法務部行政執行署相關來函，此事發生有其時空背景，在1月8日執行署要求繳清期限前，不排除提訴願，也可能先繳清再提訴願。

連戰小檔案 年齡 82歲

家庭 已婚，妻連方瑀，育有4子女

學歷 美國芝加哥大學政治學博士、台大政治系畢業

經歷 副總統、國民黨主席、行政院長、交通部長、外交部長、省主席

執行署討債3步驟 寄發繳費通知書：義務人可直接繳款或申請分期付款，對執行案有意見可聲明異議 若拒繳，執行署全面清查義務人資金：義務人名下帳戶、股票、保險等，恐遭查扣 若查扣金額不足以折抵欠款，將全面清查義務人名下動產及不動產：義務人名下汽車、房屋、土地或珠寶等資產恐遭扣押拍賣，甚至遭限制出境或管收



更多鏡週刊報導

【高官欠錢不還】不只連戰 7大黨國高官欠款名單曝光

【高官欠錢不還】安溥的黨工老爸也欠款 前監委543萬最誇張

【高官欠錢不還】執行署催繳3部曲 終極殺手鐧最有效