65歲生第二胎！印度婦成「世上最老母親」　女嬰爸竟高齡80歲

A #woman in #Indian administered #Jammu #Kashmir has joined the league of the oldest #mothers in the world after she gave birth at the age of 65. Her husband Hakim Din, 80, while talking to media thanked Almighty Allah for blessing them with this “precious gift” pic.twitter.com/EpXVS1dii3 — Amiruddin Mughal (@MughalAmiruddin) December 23, 2018

國際中心／綜合報導

印度一名65歲老婦日前罕見地誕下人生中的第2個小孩，讓她成為世界上最年長的媽媽之一；不過最令人驚訝的不只這件事，該名小嬰兒的爸爸竟然已經高齡80歲，而且兩人還育有一名年齡介於8到10歲的另一名小孩。

根據外媒報導，這名未被命名的65歲老婦於節禮日（Boxing Day）時，在印度偏遠地區查謨-克什米爾邦（Jammu and Kashmir）的醫院裡，成功生下了一名女嬰，躋身世界上最老的媽媽行列。

但65歲生小孩還不是令人最驚訝的，該名女嬰的爸爸哈金（Hakim Din）竟高齡80歲，他在接受採訪時表示，感謝阿拉給了他們夫妻「珍貴的禮物」–一個寶貝女兒，不過因為他們已經育有一個小孩，所以需要經濟上的幫助。

來自克什米爾的婦產科專家薩比亞（Shabir Sidiqui）稱，這是一個「非常罕見」的案例，通常印度女性更年期的平均年齡為47歲，一旦進入該狀態，女性就不可能會懷孕。

報導中指出，大多數50歲以下、經歷過更年期的婦女若是想要生小孩，就必須靠體外受精的方式是受孕（IVF）；目前世界上真正經過驗證的最老母親，是來自於西班牙的瑪麗亞（Maria del Carmen Bousada de Lara），66歲的她在2006年時，利用體外受精的方式，生下了一對雙胞胎。