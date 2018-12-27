暗喻柯文哲九五至尊　韓國瑜否認：都是這四個數字「3632」

▲▼ 盧秀燕、侯友宜、韓國瑜。（圖／新北市新聞局提供）

記者吳奕靖 洪正達／高雄報導

韓國瑜市長首次前往行政院會，現在傳出韓國瑜在會議當中有講到了一句「九五至尊」，還點名了今天參加院會的出席人員當中，會出現一個總統，讓人紛紛推測韓國瑜講得「九五至尊」是誰？有人猜測是台北市長柯文哲，不過韓國瑜否認並非是指涉柯文哲，單純只是一句玩笑話「3632」。

韓國瑜接受採訪的時候，還原當下的情況說：「因為今天我這麼老了，第一次參加行政院會，編碼是3632，前面是九後面是五，就是九五至尊，是不是行政院會中間今天在場開會，會出現一個總統」，當下大家聽完就笑了，韓國瑜認為這是一句玩笑話，並非有指涉任何人的意思，單純只是看到會議過程嚴肅，博君一笑而已。

▲▼六都市長首次行政院會開會，柯文哲、韓國瑜、盧秀燕等出席。（圖／記者屠惠剛攝）

至於韓國瑜也被問到跟柯文哲市長見面的情況，表示有握握手、寒暄，聊得並不多。而今天也是市長選後首次的行政院會，所以希望中央跟地方保持良好互動，若走出行政院會時，「禿子、燕子、漢子」三個人一起走出來的話，批判性太強，對地方並不好，未來中央跟地方還是會有很多合作，所以三個人才沒有在行政院會後發表任何言論。