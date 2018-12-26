非洲豬瘟陸委會被「已讀不回」　國台辦：台灣沒進口大陸豬肉

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者蔡浩祥攝）

記者蔡浩祥／北京報導

非洲豬瘟疫情持續在大陸各省市延燒，陸委會日前痛批陸方持續「已讀不回」。國台辦發言人馬曉光今回批，兩岸雖簽有《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》，但台灣長期未進口大陸豬肉，不適用上述協議，陸方始終及時、公開向世界動物衛生組織進行通報，台灣作為世界動物衛生組織成員，可及時獲得信息。

國台辦今舉行2018年最後一場例行記者會，面對駐京台媒提問，陸委會稱曾就非洲豬瘟疫情三度發文陸方，皆未獲回應；指責陸方未依《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》向我方通報疫情。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

馬曉光回應非洲豬瘟疫情時，先是否認部分媒體報導，稱「相關部門和地區採取了有效措施，嚴格開展疫情的處置，目前疫情趨於平穩，總體可控」。

談及兩岸簽署的《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》，他表示，但台灣長期未進口大陸豬肉，通報不適用上述協議。至於兩岸官方聯繫機制中斷，則是眾所周知的原因。

不僅如此，馬曉光還說，陸方始終及時、公開向世界動物衛生組織等國際或區域組織、相關國家進行通報，台灣作為世界動物衛生組織成員，可及時獲得信息。

▲大陸目前有非洲豬瘟的疫區分布圖。（圖／翻攝自農委會官網）

他指出，2004年，兩岸發生禽流感，兩岸雙方經過溝通，確定以海峽兩岸農業交流協會和台灣財團法人農村發展基金會作為兩岸非貿易農產品疫情信息交換和防控交流的民間渠道，但這是指「非貿易農產品」。

馬曉光反批，民進黨當局近來炮製不實說法，稱大陸隱匿疫情、防疫失控，這完全是不實指責，是故意炒作，借題發揮意圖煽動台灣民眾對大陸的不滿情緒。