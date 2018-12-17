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社會 社會焦點 保障人權

全新沙發被「麥克筆塗鴉」！租霸夫妻白住4個月　房東開門氣炸

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社會中心／綜合報導

全新裝潢公寓淪垃圾屋！宜蘭縣羅東一名陳姓女房東控訴，數月前透過租屋網將公寓租給一對年輕夫妻，不料對方竟只有第一個月交租，隨後一直拖欠租金白住了4個月，好不容易經過協商將這對夫妻請走，沒想到一進房內檢查，屋子裡不但堆滿垃圾、牆壁被亂釘，就連全新的沙發也遭麥克筆塗鴉，氣得陳女決定將這起誇張案件公開，希望別再有其他房東受害。

▲▼租霸夫妻出沒羅東，受害房東被欠租，開門傻眼「全是垃圾」。（圖／東森新聞）

▲房東陳女控訴這對租霸夫妻不但積欠房租，搬走後還留下ˇ整屋垃圾。（圖／東森新聞）

「我看他們還帶了3個小孩，就動了一點惻隱之心……！」陳女表示，當時透過租屋網出租這間全新裝潢的公寓，這對夫妻前來承租，一開始都還假裝很有誠意，「簽約的時候他們說，押金可不可以分期付款？我想說既然有租約約定，就想說也OK，所以他們第一個月只繳了4000塊的押金，之後就再也沒繳！他們有錢一點到晚夾娃娃，卻沒錢交租！」

陳女控訴，租屋給這對夫妻短短4個月的時間，他們僅有第一個月交過房租，後來就不斷拖欠，她曾追討過數次，沒想到對方竟然還找來當地里長施壓，請求寬限交租期限，「我那時候就覺得本末倒置，怎麼會是我們是受害者，變成他們才是受害者？」

▲▼租霸夫妻出沒羅東，受害房東被欠租，開門傻眼「全是垃圾」。（圖／東森新聞）

▲陳女當時見到夫妻倆帶了3個孩子，就動了惻隱之心，同意讓對方分期繳交押金。（圖／東森新聞）

事後經過協商，好不容易才說動這對夫妻在本月15日搬走，沒想到到了約定好點交房屋的時間，對方卻傳訊表示「突然有工作」，要陳女自行前往屋內查看；待房門一打開，映入眼簾的是滿坑滿谷的垃圾，桌上還擺著發霉的吐司、地上也堆滿各種雜物，讓陳女當場愣在原地；不只如此，屋內牆壁還被鐵釘亂釘，全新的沙發遭麥克筆塗鴉亂畫，整間公寓變得殘破不堪，陳女想聯繫追究，但這對夫妻卻神隱失去了聯繫。

▲▼租霸夫妻出沒羅東，受害房東被欠租，開門傻眼「全是垃圾」。（圖／東森新聞）

▲▼租霸夫妻出沒羅東，受害房東被欠租，開門傻眼「全是垃圾」。（圖／東森新聞）

▲一開門就發現客廳堆滿雜物，沙發還遭到麥克筆塗鴉。（圖／東森新聞）

事實上，法律規範房客欠租達2個月、延遲給付超過2個月，經催繳給付後房東才有權強制終止租約；而這對夫妻只繳了第一期的房租就爽爽白住4個月，疑似熟稔法律故意鑽漏洞。更令人氣憤的是，陳女事後在當地打聽，才知道這對夫妻竟是有名的租霸，因此決定將自己慘痛的經驗公開，提醒當地房東千萬別再上當。

▲▼租霸夫妻出沒羅東，受害房東被欠租，開門傻眼「全是垃圾」。（圖／東森新聞）

▲陳女公開自身慘痛經驗，希望別再有房東受害。（圖／東森新聞）

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關鍵字：宜蘭,羅東,租霸夫妻,房東,白住,房租,押金

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