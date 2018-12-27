滿滿Lamigo桃猿＋璞園隊球星　海軍「2019公益月曆」超熱血





▲海軍和Lamigo桃猿棒球隊、璞園建築籃球隊一同拍攝公益月曆。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

政治中心／綜合報導

繼去年的正妹搭猛男風格，海軍司令部今年找來Lamigo桃猿棒球隊、璞園建築籃球隊，一同拍攝2019年公益桌曆，展現出「健康陽光」的形象；三方也在26日進行義賣善款捐贈儀式暨記者會，想讓海軍官兵與職業球星共同為社會注入愛心與暖流。

海軍司令部在每年年末推出的公益桌曆，已成例行公事。去年以「暖心英雄」為主題，海軍陸戰隊加上女模特兒的照片，讓整本桌曆超級吸睛，引起熱議；但也因為被網友抓包「修過頭」，以及「太性感」，所以遭受部分負面批評。

今年海軍和Lamigo桃猿棒球隊、璞園建築籃球隊知名球星一同參與拍攝，封面寫著大大的「勇敢與榮耀，捍衛我的主場」，整本風格呈現海軍藍色，希望能展現出海軍官兵「勇敢堅毅」和職業球員「健康陽光」的形象。

海軍首刷印製1萬4000份，同意授權給桃猿隊、璞園隊配合行銷通路認購，收入將捐贈給「財團法人國軍暨家屬扶助基金會 」及「財團法人高雄市私立基督教山地育幼院（六龜育幼院）」等社福機構，藉以照護國軍官兵眷屬及關懷弱勢團體，使海軍官兵與職業球星共同為社會注入愛心與暖流。