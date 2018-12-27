互嗆風波　柯建銘：是請黃國昌「小聲點」不是「小心點」

圖文／鏡週刊



立法院司法委員會今（26日）早審查促轉會預算時，時代力量立委黃國昌怒控藍綠打假球，怒嗆：「藍綠大和解就對了？打假球打成這樣子？」民進黨團總召柯建銘回嗆：「講話小心點！」讓黃怒批「你是新竹選出來的流氓嗎？」不過，柯建銘今晚發聲明稿澄清，他說的是「講話小聲點，什麼是打假球。」並非「小心點」。

柯建銘解釋，因為黃國昌大聲喊話，他認為司委會召委周春米已按議事程序處理完畢，不該發言詆毀任何一個政黨，才回應：「講話小聲點，什麼是打假球？」結果黃國昌故意誤導為「講話小心點」，更扯出「新竹選出來的流氓」等語藉機發揮，行作秀抹黑之實，請各大媒體予以更正，以正視聽。

本刊記者重複聽立法院iVod影片記錄，當周春米宣布要將藍綠二黨團提案表決時，黃國昌質疑：「現在是怎麼樣？搓好了就對了？藍綠大和解就對了？打假球打成這個樣子？」此時柯建銘說出疑似「你講話小心一點好不好？什麼叫做打假球啊？」的回應。但因柯並未使用麥克風，聲音不明顯，記者無法分辨是「小聲點」亦或是「小心點」。

不過，黃國昌隨後回應柯建銘時，卻脫口：「對啊！對啊！你以為你是誰啊？叫人家講話『小聲』一點？你是在耍流氓喔？」柯也回嗆：「是你在耍流氓還是我在耍流氓？是你耍流氓！」黃又嗆：「什麼叫人家小心一點？你是新竹選出來的流氓是不是？」二人互嗆時，民進黨立委許智傑出面緩頰說：「他不是說小心，他是說小聲啦！」才讓這場互嗆告一段落。

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