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「陽明交通大學」合校勝出關鍵是校名　交大校長：相互尊重對等

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▲▼國立陽明大學校務會議。（圖／校方提供）

▲陽明大學校務會議現場。（圖／陽明大學提供）

記者崔至雲／台北報導

陽明大學26日宣布，接下來先和交通大學合校，以「國立陽明交通大學」作為未來校名。交通大學校長張懋中出席前教育部長葉俊榮「惜別會」時表示，computation（計算）與biomedicine（生醫）在未來是很重要的兩塊，而交大與陽明都在這部分有很多著墨，相信可以培育更多人才。

張懋中說，合校等於是為社會培育人才，同時也為學生做好出社會面臨挑戰的預備，讓學生能成就偉大的事業，而大學也變成偉大的大學，他也說，校名「國立陽明交通大學」的訂定，是希望對彼此互相尊重且對等，也表示交大對於合校有著滿滿的誠意。至於下一部何時啟動，張懋中表示，要依照教育部規定的程序一步一步來走。

▲▼國立陽明大學。（圖／校方提供）

▲陽明大學曾在17年前與交通大學簽署「合併意願書」，但最後沒有下文。（圖／國立交通大學提供）

教育部前部長葉俊榮請辭，張懋中認為，這個時候其實是一個deadlock，已經變成高教的一把鎖，當葉俊榮願意來當解鎖的人，是相當的珍貴跟敬佩的，張懋中讚賞葉前部長，是個肯為教育遠景來卓想的人，相當尊重。

陽明大學26日召開校務會議，投票結果決定先與交大議約。陽明大學校長郭旭崧表示，兩校無論在學風、校務、教學與研究等面向，都是台灣首屈一指的大學，兩校各有其特色與優勢，過去均與國立陽明大學交流合作多年建立深厚感情，今天要在兩校當中作出選擇實屬不易。另外，承諾未來合校校名為「國立陽明交通大學」（National Yang-Ming & Chiao Tung University），在校名上能維持國立陽明大學的主體性，對於國立陽明大學有重大意義。

▲交大校長張懋中，獲2018Vladimir　Karapetoff科技終身成就獎章。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲交大校長張懋中（圖中），獲2018科技終身成就獎章。（圖／記者陳凱力翻攝）

ET快訊
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關鍵字：交大,清華,陽明併校,合校名稱

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