校園告白新秘境！交大觀月賞光雕　浪漫度直接破表　

▲校園美學再創城市新地標，交大歲末光雕「觀月計畫 #define moon_」與公共藝術《光孢子》驚豔登場。（圖／交大提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

繼2017年交大首度舉行歲末光雕展配合I LOVE NCTU 大型裝置藝術獲得廣大好評後，交大2018年再度推出「觀月計畫 #define moon_」，以月之圓缺變化象徵年末終始新的出發，利用旋轉動力燈具，結合校園社團活動，營造歲末及新年氛圍，這裡除了將成為市民拍照打卡的新地標之外，也可預期是情侶約會的新熱點。

交通大學張懋中校長表示，2018年適逢交通大學在台建校甲子校慶，交通大學將藉此全面推動美感校園，從小細節開始改變，期待逐漸以另一種樣貌打造學子學習及教員工作環境，同時培養交大人美的感受力及鑑賞力。

此次負責「觀月計畫 #define moon_」之設計師為交大所畢業的校友葉韋錚、鄭任翔及黃彥翔，所任職的何理互動公司擅長跨界合作，並透過新媒體元素，創建實體數位造景。他們表示，觀月計畫的設計理念回溯60年代的「太空熱」，登上月球象徵著人類對宇宙最直接的好奇與探索，也是人類想像力與實踐力的終極成果。交通大學是一所具崇實校風的大學，因此也以藝術作為載體，展現交大人具創意及實踐力的精神。

「觀月計畫 #define Moon _」這件月形裝置作品由九座旋轉動力燈具組成，透過不同的觀看角度皆呈現不同美感，期望激發觀眾對裝置探索的好奇，並透過探索作品的各種面向，重新去理解並且定義作品在觀眾心裡的意義。

交大即有別以往，以大型校園裝置藝術設置，如：I Love NCTU取代氣球等一次性裝飾品，成為校內最有人氣的打卡點。此外，也利用交大私房落羽松景點，舉行藝術節暨草地音樂祭，吸引師生及市民共同參與活動。近期除了20日所舉辦的觀月計畫點燈之外，更有由著名大地藝術家林舜龍所設計的校園公共藝術《光孢子》，全面推廣校園美學。

《光孢子》－交大校園裡的公共藝術與美感日常

光孢子坐落於交大校園內交映樓及田家炳光電大樓之間，著名的大地藝術家林舜龍以「太陽的光孢子由天上落下，邂诟地上的水，生命由此繁衍生生不息」為發想，設計了一大型裝置藝術《光孢子》。在交大校園裡，透過藝術的眼光，以科學的理性意象，發散科學想像與藝術的氛圍。《光孢子》白天及夜晚展現不同風情，引領交大師生及民眾迸發對科學想像與環境結合的藝術新體驗。

交大「觀月計畫#define moon_」展出期間至2/19(二)止，邀請民眾隨時蒞臨觀賞。

觀月計畫活動(歡迎分享)：https://www.facebook.com/events/229185277811693/