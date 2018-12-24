無人駕駛船國際賽　交大打敗喬治亞理工、密西根大學晉身第五

▲國際無人駕駛船挑戰賽 交通大學首度出賽獲佳績（圖／交大提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

國立交通大學代表台灣參與國際無人駕駛系統協會(RoboNation)主辦、美國海軍研究辦公室(Office of Naval Research，ONR)贊助的2018 Maritime Robot X Challenge無人駕駛船競賽，12月8至15日在夏威夷檀香山展開為期八天的賽事，與來自世界各地14所頂尖大學的精英一較高下，一路挺進總決賽，獲得第5名佳績，為首度出賽的團隊中表現最優異的隊伍。

RobotX Challenge於 2012年舉辦至今，為自動駕駛之水面與水下無人載具競賽，培養學生對於海洋領域自動機器人系統的興趣，同時發展機器人在海洋探索、海岸線巡邏、海上緊急救難、海洋生態檢測與保護以及海軍國防科技等重要議題的可能性。

2017年初選階段時，RoboNation認可交大團隊的潛力，期待團隊將人工智慧深度學習帶入無人駕駛的領域，頒贈交大一艘價值7萬5千美金的自適應性波浪快艇。在電機工程學系王學誠助理教授的組織下，16名來自交大電機系、電控所、機械系以及2名台灣大學海洋工程學系的學生組成跨領域團隊，透過設計船隻的感測、計算及動力，完成自動駕駛水面及水下系統，力抗美國喬治亞理工學院、密西根大學、新加坡大學等頂尖大學。

競賽過程中有嚴格的安全檢查，每次下船前都必須通過檢測。第一個競賽項目為閘門穿越(Gate Passing)，以四個浮筒組成的閘門下方裝設水下聲源，以水聽器(Hydrophone)確認聲源位置並正確穿越。交大團隊創下一天當中通過最多任務的紀錄，包括避障任務、停船任務、掃描光源解碼、偵測目標與射門任務，獲得2000美元獎金，成功進入決賽，

決賽混合穿越進出口與基本控制、避障、停船任務及水下物體夾取等多個小任務而成，必須在許多障礙物的干擾下完成自動避障且停船任務的動作。除了實戰任務，參賽隊伍也要將水下系統、設計理念與方法考量，以口頭報告形式呈現。

憑藉優異的團隊合作默契與軟硬體設計實力，交大團隊成功擊敗美國密西根大學、中國哈爾濱工程大學等頂尖好手，在首度出賽的多所大學團隊中得到最佳成績。評審也讚嘆未曾參與競賽的交大表現絕佳，賽前勢必在系統開發與設計上下足了工夫，給予高度肯定。

王學誠助理教授表示，首度出賽萬事起頭難，特別是要找到一群動機強的學生。多數學生都沒有參與大型競賽的經驗，如何組織團隊、領導、責任分工都需要指導與溝通協調，團隊理念是「學生比指導老師想贏，競賽才會成功！」他很驕傲學生的高度自主學習與管理，在競賽中後期能獨自處理大部分的事情，克服各種難題，非常了不起，相信這群動機強的學生將持續在國際舞台上發光發熱。

擔任隊長的博士生黃亦為表示，這是團隊第一次做水上/下無人載具，對每位成員來說都是相當大的挑戰，比賽過程中每一次的試跑都需要現場更改軟體，要在很短的時間內完成壓力非常大，需要保持高度的專注力、抗壓性以及清晰的思路，團隊表現很好。黃亦為也說，準備初期曾討論過是否待2020年準備充足再參賽，很驕傲團隊不放棄的決心及努力，讓表現超乎預期。

RoboNation與ONR將在2019年舉辦虛擬競賽，2020年於夏威夷再次舉辦RobotX競賽。交大團隊將持續進行動力系統及控制的改善與優化，期待下次競賽以出師告捷的氣勢再拿下一城！

2018參賽大學：美國喬治亞理工、密西根大學、佛羅里達大學、夏威夷大學、安柏瑞德航空大學、佛羅里達大西洋大學、歐道明大學；亞洲大阪大學、新加坡大學、南洋理工、哈爾濱工程大學；澳洲昆士蘭大學、雪梨大學、紐卡索大學。

第1名 新加坡國立大學

第2名 昆士蘭科技大學

第3名 安柏瑞德航空大學

第4名 佛羅里達大學

第5名 國立交通大學