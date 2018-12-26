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韓國瑜效應=造神？深知光環會退...他靠「這一點」就令人敬佩！

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▲高雄市長當選人韓國瑜；選前之夜▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高雄市長韓國瑜出書，透露自己選舉的心路歷程。（圖／記者屠惠剛攝）

文／黃光芹

做完口述的那個中午，韓國瑜站在陽台上，跟我講的最後一段話是：「高雄市民很勇敢，敢把票投給我，萬一我做不好，怎麼辦！」從他的眼神中看得出，他有極大的壓力！

壓力大，代表他想盡心盡力去做，態度無可挑剔；但若最後結果不如人意，他勢必會受到選票的制裁，我也會加入批判的行列；屆時，恐怕最難過自責的，將會是他自己。

這本書，原本在二○一八年八月就要進行。李佳芬和韓冰也大力支持。然而，就在韓國瑜要進行口述的前一刻，我發現他面色凝重、若有所思，顯得很猶豫，我主動喊卡，不想勉強他。

現在回想起來，他有三難。第一，選舉結果尚未揭曉，萬一他選不上，坊間卻留著他的書，他會覺得尷尬；再者，依他的個性，絕不希望有人將他塑造成「自幼看魚兒往上游」的政治人物；另外我猜，人的一生難免犯錯，要他在選前因為出版社要求，將過去種種一吐而盡，他還沒有準備好。

直到選後，我再提起發生在二○○四年一月三日的那起車禍，他已經能夠坦然面對，並鼓勵我寫進書裡。我相信經過一場選戰的洗禮，韓國瑜已完整交出六十歲之前的「體檢報告」。（按：根據判決書記載，晚間十點五十分，在雲林西螺開車行經路口時，撞上一輛時速九十公里以上的重機，造成重機後座的白姓男子顱內出血，數日後宣告不治。韓國瑜被處以有期徒刑六個月，得易科罰金，緩刑兩年；重機騎士因無照駕駛，另被以過失致死罪判刑。）

▲高雄市長當選人韓國瑜；選前之夜▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高雄市長當選人韓國瑜的選前之夜。（圖／記者屠惠剛攝）

我一九八九年開始跑立法院新聞，韓國瑜一九九二年底當選、隔年進入立法院。我對他的印象只停留在他總是穿著一件不合身的大西裝，眼鏡下目光銳利，像隻政治憤怒鳥，樣子並不討喜。

再看到他時，他現身戰場，因北農風暴，與段宜康和梁文傑戰得不可開交；儘管後來他因王世堅議會質詢事件而一炮而紅，但我只是個觀眾，隔著電視螢幕看好戲罷了。

當發現他像「基度山伯爵」回歸，簡直判若兩人，連面相都改了，是在他參選國民黨主席，到我的廣播節目中受訪那時。每一次，他上完節目後的點閱率劈哩啪啦竄升，沒有兩萬、也有三萬，這種現象一直持續到他競選高雄市長，沒有高、只有更高。「韓國瑜現象」在當時早已形成，只是沒有料到到最後竟然摧枯拉朽，匯集成一股韓流。

韓國瑜與媒體交好，並非源自於他有任何高明的公關手腕，而是因為他仗義、正直、公道、不喜歡欠人情的個性。我天天都在發通告，看過形形色色的政治人物，他是唯一一個面對惡質媒體人，以威脅利誘手段搶通告，而沒有倒過的人。光就這一點，我對他刮目相看。

▲▼ 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜在台灣各地颳起旋風。（圖／記者洪正達攝）

從韓風颳起，產生西瓜效應，一直到他當選，「韓國瑜旋風」方興未艾。接受我訪問的政治人物，不分藍、綠，有一個共同現象，就是韓國瑜上身，不是津津樂道他的「韓國瑜模式」，就是拿自己與他類比，誤以為自己也可以變成「韓國瑜第二」。

就我看來，沒有人可以複製「韓國瑜模式」，包括他自己在內。他的政治旅程已邁入下一個階段，必須創造另外一個「韓國瑜奇蹟」，否則過去的韓國瑜，會很快打敗現在的韓國瑜。

張五岳教授的序文中，對於究竟是「時勢造韓國瑜？還是韓國瑜造時勢？」持保留的態度；我認為當然是後者。但是，人就是人、人絕不是神，政治人物尤其要有這樣的自覺，否則總有一天會被趕下祭壇。這一點，韓國瑜十分清楚。

韓國瑜、李佳芬和我，之所以願意接受時報出版的邀請，共同完成此書，是因為我們三個都是老時報人，自然有一份情義在。由於時間相當趕，連採訪在內，我前後只花十天就撰寫完成。我堅持以二○一八年十二月二十五日為分界點，我可以記錄韓國瑜之前的歷史，但之後我必須抓緊媒體人的角色分際，持續監督他。

誠如韓國瑜自己所說，水能載舟、也能覆舟，就讓我們跟著禿子走，看看禿子可不可能一直跟著月亮走？

本文摘自《跟著月亮走：韓國瑜的夜襲精神與奮進人生》／ 韓國瑜, 黃光芹（高雄市長、媒體人）／時報出版

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關鍵字：韓國瑜,黃光芹,壓力,夜襲精神,跟著月亮走,政治,社會,時報出版

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