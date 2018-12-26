為何聖誕老人穿紅衣？　揭密原因竟和「可口可樂」有關！

▲聖誕老人穿的紅衣竟和可口可樂有關係 。（圖／翻攝自可口可樂網站）

國際中心／綜合報導

聖誕節時大家都很期待聖誕老公公降臨，但為什麼聖誕老公公總是穿著紅白色大棉衣？相信有許多人不知道，這其實和知名飲料公司「可口可樂」有很大的關係！

據「thenewdaily」報導，傳說來自於西元4世紀起，有一位神秘的聖誕老人聖尼古拉（Saint Nicholas）會在聖誕節當天（12月25日）送給小孩子們禮物。這位富裕的聖尼古拉為了不讓別人知道他的善舉，通常會選在深夜時，然後偷偷的把禮物放進煙囪裡。

以前聖誕老人的形象並不固定，無論是胖的瘦的，和藹或是嚴肅，都由大家各自去想像，而聖誕老人穿的衣服有藍色、綠色、紅色，當時有流傳著穿著「全身綠」的聖誕老人照片。直到1930年，可口可樂公司開始在雜誌上刊登廣告，當時為了與可口可樂的罐子顏色一致，聖誕老人的衣服被設計為紅色和白色，後來紅色的聖誕老人逐漸深根到大家的腦袋中。

現在的聖誕老人所擁有的形象則是由瑞典籍插畫家Haddon Sundblom塑造的，他參考了美國詩人Clement Clarke Moore在1822年發表的詩《A Visit From St. Nicholas》（尼古拉斯的探訪）中所形容的尼古拉斯，之後才真正成為了我們現在心中所熟識的聖誕老人。

▲▼1931年時，瑞典籍插畫家Haddon Sundblom為「可口可樂」繪製聖誕節的海報。（圖／翻攝自可口可樂網站）

