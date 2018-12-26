游盈隆向陳水扁請益　諷卓榮泰批葉俊榮跟選主席有關

▲游盈隆、卓榮泰參選民進黨主席。（合成圖／記者黃克翔、賴于榛攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨主席參選人游盈隆26日上午赴高雄向前總統陳水扁請益，在進入人文首璽社區之前受訪表示，是要請益對於民進黨、台灣未來走向的看法；另外對手卓榮泰重砲批前教育部長葉俊榮放行台大校長案，他諷刺地認為，行政院秘書長很少這麼強勢的，可能跟選黨主席有關。

游盈隆表示，民進黨在地方選舉中，遭遇到歷史性的挫敗，在內部一定有很多的問題，而陳水扁過去擔任過黨主席、總統等職務，對於黨應該感受是最深刻的。

對於卓榮泰在登記參選人，有前台中市長林佳龍、前立委陳其邁、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、台南市長黃偉哲等中生代陪同力挺。游盈隆則表示，營造聲勢、擺出陣容，這不是爭取選票最好的方式。

另外，有關於卓榮泰針對前教育部長葉俊榮同意管中閔出任台大校長，批評沒有行政倫理。游盈隆則表示，行政院秘書長很少這麼強勢的，這可能跟要選黨主席有關。

游盈隆表示，在葉俊榮放行管中閔的事件上，應該要把重點放在他「突然放行」，而政府真正該做的應該是說明為何會有這樣的過程，立場到底是什麼，到底贊不贊成這樣的做法。

▼前總統陳水扁。（圖／翻攝自陳水扁臉書）

