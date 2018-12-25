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花蓮6死豬棄屍水溝！獸醫初驗「沒有發紺」　縣府：PO文男恐觸法

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▲▼花蓮男爆「斃死豬棄水溝」！30分鐘8000網灌爆「秒刪文」　農委會回應了。（圖／翻攝爆料公社）

▲謝男以「防疫首傳破洞」、「非洲豬瘟」等字眼PO文，恐已觸法。（圖／翻攝爆料公社）

記者莊智勝／綜合報導

非洲豬瘟疫情散播迅速，台灣農委會繃緊神經、嚴加防堵；但花蓮一名謝姓男網友25日以「感染非洲豬瘟」為題，爆料有養豬戶將斃死豬隨意丟棄水溝。消息曝光後農委會也緊急滅火，表示國內目前尚未有疫情傳出，「肯定是假新聞」；而PO文的謝男也遭到網友砲轟，如今其身分進一步曝光，2014年還曾以無黨籍身分參選花蓮縣議員，在地方上小有名氣。

謝男在臉書社團「爆料公社」PO出數張照片，多隻死豬遭人惡意棄置在偏僻的水溝內，謝男還撰文直指「獨家目擊！台灣防疫首傳破洞，花蓮縣爆發疑似豬隻「感染來自非洲豬瘟，集體暴斃死亡後，被養豬戶隨意丟棄偏僻排水河邊！」

▲▼花蓮男爆「非洲豬瘟屍體」棄水溝！30分鐘8000網灌爆　他秒刪文。（圖／翻攝爆料公社）

▲6隻斃死豬屍遭人惡意棄置在偏僻的排水溝內，現場惡臭沖天。（圖／翻攝爆料公社）

花蓮縣府獲報後不敢大意，壽豐鄉公所也立即派員前往勘查，並通知防疫所獸醫到場，經初步勘驗，6隻死豬體表並未發現非洲豬瘟發病特徵「發紺」，即皮膚表面血管脫氧後使皮膚帶青色的徵狀，死於豬瘟的機率大幅降低，但仍不敢大意，現已採樣豬隻臟器送驗。

由於謝姓男子在未確認、查證的狀況下，即指斃死豬死於非洲豬瘟，引起社會恐慌，網友也群起砲轟，怒批「根本是在造謠！」謝男於34分鐘後也緊急將文章刪除，隨後未再作出任何表示。

記者追查，謝男在花蓮當地小有名氣，過往經歷也相當輝煌，2014年時還曾代表花蓮第三選區參選議員，但最後卻只拿下158票，為該選區得票數最低的候選人。

花蓮縣府也指出，謝男PO文用字太過驚悚，且也與事實悖離，造成社會恐慌，已經涉嫌違反傳染病防治法第63條規定，依法可處新台幣5萬至100萬元罰金，呼籲民眾若發現動物疫情訊息應立即通報相關單位處理，切勿自行上網發布，以免觸法。

▲▼花蓮動植物防治所傍晚已派員到場，準備採樣及消毒。（記者王兆麟翻攝）

▲花蓮動植物防治所傍晚已派員到場，準備採樣及消毒。（圖／記者王兆麟翻攝）

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關鍵字：花蓮,,斃死豬,非洲豬瘟,防疫

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