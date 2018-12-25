「初步排除非洲豬瘟」　花蓮大排死豬棄置農委會：最高罰100萬

▲花蓮爆豬隻死亡被農民棄水溝。（圖／翻攝爆料公社）

記者許展溢／台北報導

農委會晚間緊急召開記者會，針對於花蓮壽豐死豬，防疫所已採樣送驗和清理消毒，防檢局表示，死因初步排除非洲豬瘟。通報的死豬棄置點在花蓮壽豐鄉豐坪1號橋旁排水溝，花蓮動植物防疫所己立即採樣，送農委會家畜衛生試驗所檢驗釐清真正死因，花蓮防疫所將和警方合作，調閱沿路監視器，循線找出丟棄病死豬者，予以裁處。

▲防檢局強調亂丟棄死豬最高可罰100萬元。（圖／翻攝自Flickr／AnimalsAustralia）

網友在不公開臉書社團「爆料公社」發文表示，花蓮縣爆發疑似豬隻感染，集體暴斃死亡後，被養豬戶隨意丟棄在偏僻排水河邊，25日晚間8點防檢局舉行記者會說明，現場有6隻死豬，根據第一線專業人員判斷沒有非洲豬瘟症狀，目前已送檢驗，結果最快一天內會出爐。

防檢局說明，非洲豬瘟症狀是耳尖、腹部以及四肢末端的皮膚會出現紅斑，脾臟腫大變脆，呈現深紅色到黑色，淋巴結也會腫大出血壞死，這6隻死豬預計會採用化製、掩埋處理掉。

▲防檢局呼籲養豬業者，如發現豬隻異常等狀況務必馬上通報，否則將重罰。（圖／翻攝自Flickr／Don Wright）

防檢局向全國養豬業者呼籲，業者要落實各種生物安全措施，若發現場內飼養豬出現異常死亡或疑似動物傳染病，應立即向所在地動物防疫機關通報，未依規定通報者，最高可處100萬元罰鍰，而且撲殺的動物不予補償。

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