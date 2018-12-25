影／2大嬌點！韓冰「鏤空洋裝」秀細長美腿　許淑華「蕾絲旗袍」曲線包不住

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜就職典禮「嬌點」不斷，其中，擔任主持人的「神力女超人」許淑華25日穿著白色旗袍現身，貼身的旗袍讓身材曲線相當明顯，也讓人眼睛一亮。另外，韓國瑜的大女兒韓冰則穿著一襲藍洋裝登場，洋裝的上半身微微鏤空，上頭綴了幾朵玫瑰花，簡約的款式中又小露性感，儼然也是此次就職典禮的一抹「嬌點」。

▲許淑華、韓冰成為了此次就職典禮中的2大「嬌」點。（圖／地方中心攝）

穿著旗袍的許淑華，不同於過往主持競選場合，口氣比平常緩和許多，而她貼身銀白色的旗袍、搭配著一頭捲長髮，更為她增添了許多女人味。

此次就職典禮的另一抹「嬌點」，當然就是韓國瑜的大女兒韓冰，不同於許淑華亮色系的穿著，韓冰穿著暗色系的深藍色鏤空洋裝坐在台下，大方秀出細長的美腿，而她一樣也是搭配著一頭長捲髮，裝扮看起來簡約中卻又透露著典雅性感，而上揚的嘴角也顯示了她的好心情。

兩人的穿著也紛紛博得網友的好評。許多網友留言大讚，「許淑華也太美了 銀色的改良旗袍」、「太美了啊淑華姐！」、「韓冰那套好棒 >///<」、「韓冰和淑華今天都穿很漂亮」另外，也有網友幽默表示，「許淑華又當人型立牌XD」、「淑華好像新娘送客」。

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