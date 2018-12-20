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百位人氣主播接力街頭獻唱　17公布直播主人數成長近20倍

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17 Media,直播（圖／17提供）

記者樓菀玲／台北報導

17 Media人氣音樂主播跳出螢幕和粉絲在街頭同High聖誕音樂派對！即日起至2019年1月1日止，17 Media在信義區香堤廣場旁舉辦「17唱響街頭 音樂派對嗨起來」聖誕活動，打造超萌巨型聖誕音樂盒的網美打卡據點，官方邀請撫聲系型男主播趙泓捷、新人歌手張聖子、純真歌姬甜甜、小提琴美少女澄田伃Yui等近百位音樂型主播現場Live演出，天天獻聲不間斷。

17 Media 致力於發展多元化直播內容，不但可讓觀眾在收看直播時有更多的選擇，也可鼓勵不同領域、有天賦的表演者開拓自己的新舞台。透過專業的教育訓練培育直播專才，全球主播人數目前已較3年前成長近20倍。

17 Media表示：「我們鼓勵主播能夠積極參與線上線下的互動活動，不但讓主播們可以有更多表演歷練，17 Media也可透過活動形式深化粉絲在平台上的黏著度，並且吸引更多群眾關注、挖掘更多跨域的人才加入。」

「17唱響街頭 音樂派對嗨起來」活動以聖誕音樂盒為概念，2018/12/15至2019/1/1期間，平日晚間7-10點、假日下午3-10點，將由近百位17 Media音樂主播以馬拉松接力的方式進行Live演出，為歡樂的聖誕跨年節慶增添派對氛圍。

「17唱響街頭 音樂派對嗨起來」活動邀請平台上撫聲系型男主播趙泓捷、純真歌姬甜甜、實力新人歌手張聖子、留日小提琴美少女澄田伃Yui、清新療傷女聲鄞芽兒、即興鋼琴女神陳甜芯等等，粉絲除了可以透過17 Media App觀看主播們的表演，也可親自到現場為喜歡的主播們加油打氣。

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關鍵字：17 Media,直播

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