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台南議長選舉跑票　吳通龍、陳怡珍、周麗津宣布退出民進黨

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▲民進黨籍台南市議員吳通龍、陳怡珍、周麗津，發表退黨聲明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲民進黨籍台南市議員吳通龍、陳怡珍、周麗津，發表退黨聲明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議長選舉跑票的民進黨議員吳通龍、陳怡珍、周麗津，在郭信良確定當選議長後即在臉書發表退黨聲明，吳通龍說這段時間只看到民進黨的內耗，選賢與能本來就是天經地義，怎麼一個地方議長選舉會搞到需要高層處處介入關切，還演變成同黨相戈、互相攻訐，讓他悲從中來，替他的老朋友郭信良不捨與不忍。

吳通龍在臉書發布退黨聲明，他說從政初衷一如既往！深愛台灣、深愛民進黨過去和未來都不會改變！但想起11月24日那夜，民進黨各地一夕遭翻盤，連民主聖地台南都差點保不住，有多少支持民進黨的選民徹夜未眠不斷哭泣，以及一直揪在你我心中數不清的「為什麼」，至今還是讓人無法釋懷，現在過了1個月了，找出為什麼跌倒失敗的原因了嗎？！

吳通說很遺憾，這些日子我在台南還是只看到民進黨的內耗。選賢與能本來就是天經地義，怎麼一個地方議長選舉會搞到需要高層處處介入關切，還演變成同黨相戈、互相攻訐。在議場大家都是同事，誰可以真正代表台南議會做到無私貢獻與各黨協調，其實大家都很清楚明白，怎麼就有人可以仗著派系與行政勢力無視議場遊戲規則，處處違反程序蠻橫行事，最終為了一己之私，犧牲的是選民的信任也犧牲了同志情誼，這些日子看在眼裡，讓我悲從中來，真心替我的老朋友郭信良不捨與不忍。

吳通龍說郭信良3屆副議長、6屆議員，做事能力大家有目共睹，調和鼎鼐的功力更不在話下，要為民進黨拿下議長寶座根本不是問題，怎麼如此用心要為台南做事的人就得受到不斷的打壓，為了大局他還得隱忍，看在他這老同事眼中有多不忍，思考多日他決定與他共進退，忍痛寫下這個聲明，不為什麼，只為做人道義！
吳通龍強調在艱困的非常時期，他在對老朋友長年情感與黨紀處分兩難的取捨下，選擇了與民意站在一起，他的心沒有離開民進黨，一輩子支持民進黨也支持台灣這塊土地，但往往聲嘶力竭還是會輸給多數暴力，現在只盼一只聲明稿，能讓民進黨更加反思「人民才是頭家」的道理，直到那一日，台南依舊還是個人人稱羨的民主聖地！

▲民進黨籍台南市議員吳通龍、陳怡珍、周麗津，發表退黨聲明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳怡珍說民進黨裡的某些人與事因為個人一己之私就選擇背棄民進黨的初衷，中央已經聽不到地方的聲音了，在台南明明我們要的是一個可以讓議會和諧的議長，怎麼偏偏成了某派系在主導一切，試問，這就是民進黨的民主嗎？再者，人民選出我們成了民主代議士是要做什麼的，怎麼媒體已經爆出民進黨目前推出的正副議長人選裏有「黑歷史」，仍舊有人無動於衷，還要選民坦然接受這一切，難道這也沒關係嗎？

陳怡珍說內心掙扎與難過，或許黨紀可以壓過一切，過去她一直以為政治工作只要有心，想要為民服務人人都可以承擔的，原來她錯了，因爲還要有另一特質，就是排除異己，要先對別人喊打喊殺，才能得到自己所要的位置，這種政治生態並不是每個人都可以適應，她就不能適應，如果一再委屈也不能求全，只有打掉重練，將自己勇於表達，離開民進黨，但不論她有沒有留在民進黨，我永遠都是那個有台灣心，為台灣打拼的年輕人。

▲民進黨籍台南市議員吳通龍、陳怡珍、周麗津，發表退黨聲明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

周麗津說做人不忘本，是父母送給她最好的禮物，這個觀念讓她有幸一路有貴人相助，也讓他一路從素人到現在能有機會選上議員為鄉親服務，背後除了父親以外，另有重要推手就是台南市副議長郭信良，他但現在有首要的重責大任就是要凍漲房屋稅，並且還要替人民要回不合情理所增加的部分，讓人民能夠安心，所以她選擇民意站在一起。

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