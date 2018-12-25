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自買Line貼圖！公主令「這系列只能我用」　他秒被封鎖求解...網狠曝真相

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▲▼ 女方不准原PO用這系列貼圖，否則封鎖 。（圖／翻攝自Dcard）

▲ 女方不准原PO用這系列貼圖，否則封鎖 。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／綜合報導

「這貼圖拿掉！只有我能用！」一位男網友表示，自己和一位曖昧很久的對象聊天，但是對方卻沒來由地不准他使用一組貼圖。原po覺得太莫名其妙不想理會，沒想到下秒就立刻被封鎖，讓他既無言又不知如何是好，只好上網求助，隨後網友也曝光殘酷真相。

這位被封鎖的男網友在Dcard上po出一張對話紀錄表示，他和一位曖昧一陣子、也告過白的女生用Line聊天，對話到一半貼出一張「嗯嗯」的貼圖，沒想到對方卻說，「這貼圖拿掉，只有我能用，這系列你都不能用」。

原po滿臉問號詢問原因，對方卻堅持說了一句「叫你拿就拿」。男子認為沒有得到合理解釋，而且貼圖明明是自己買的，因此不想順從。不過女方也有自己的解決方式，「沒關係，我現在就可以封鎖你」，接著下秒就真的封鎖男方，讓原po超無言，隨後上網發文求助。

▼ 下一秒還真的...封鎖 了。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 女方不准原PO用這系列貼圖，否則封鎖 。（圖／翻攝自Dcard）

網友表示這太奇葩，「哈哈哈有點傻眼，拍拍你」、「封鎖就封鎖吧！如果去哄她乞求原諒真的超不值，小公主」、「不過就一個貼圖，什麼叫他能用你不能，因為這樣莫名其妙就被封鎖」、「曖昧就這樣，交往不就把你當下人呼喚」、「直接放生吧！這種把到也不好顧」。

也有部分網友猜測這只是藉口，「他不喜歡你，找藉口唬你」、「現在人要拒絕別人真的是什麼理由都有」、「看你回應也是蠻屁的」、「女方表示：終於找到一個很瞎的理由拒絕妳了」。

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關鍵字：Dcard,貼圖,封鎖,曖昧

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