跌破外界眼鏡！台中港三井OUTLET每日上萬人潮　媲美大甲媽遶境

▲台中港三井OUTLET成功帶動台中海線地區消費與觀光。

圖文／鏡週刊

台中港三井OUTLET自試營運以來，每天都吸引上萬名消費者上門，12月12日開幕當天更有超過3萬人進場消費，一掃海線過去40年冷清景況，也帶動周邊商圈熱度。

走在台中港邊海風呼呼吹來，一眼望去，即可看見一座高60公尺的摩天輪佇立岸邊，12月12日是海線人的大喜事—當地人期待已久、從簽約到完工歷時2年多的台中港三井OUTLET PARK正式開幕。

開幕當天政商雲集，包括三井不動產社長菰田正信、台中市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、大甲鎮瀾宮董事長顏清標，到場的媒體擠爆活動現場，就連旅日球星陽岱鋼都來站台。當天吸引超過3萬人進場消費，光買杯咖啡都得排隊至少半小時，館內處處擠得水洩不通，熱鬧的景象在當地大概只有媽祖遶境才看得到。

台中港三井OUTLET的盛況跌破同業眼鏡，2年多前三井宣布要在台中港蓋OUTLET時，外界唱衰聲音就沒停過，原因不外乎海風大、人口稀少、太冷清，但11月底試營運以來，人潮就沒斷過，甚至連聯外道路都罕見出現塞車潮。

位於台中市梧棲區台灣大道十段的三井OUTLET PARK，是台灣第一座海港型購物中心，由日商三井不動產投資25億元打造，占地共5.4萬坪，共引進約170個品牌，包括多家日本餐飲名店，像是獲東京米其林指南推薦的雞白湯拉麵「銀座．篝」，及從九州紅到東京的法式吐司排隊店「Ivorish」等，還有全台唯一的室內冰雪樂園「Snow Town」與「ASOBI SQUARE」，菰田正信拍胸脯說：「我們會將所有know how導入，絕對好吃、好逛又好玩。」

三井台中港OUTLET預估首年將吸引800萬人次進場，初期年營業額50億元，「北至苗栗、南至中彰投，60分鐘車程內的500萬人口都是我們的目標客層。」三井不動產資深公關經理曾玲玲說。



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