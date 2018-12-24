「假帳號」搶五月天、EXO演唱會搖滾區門票　7人各判3個月

圖文／鏡週刊

票都秒殺，傳出有人以違法方式搶票，售票系統業者拓元公司今（24日）公布2件冒名搶票案，共7人因以虛擬身分證資料註冊會員搶票，遭依偽造文書罪各判3個月，可易科罰金9萬元，其中蘇姓等6人搶得36張五月天搖滾區票，已與拓元和解，繳出不法所得，獲得緩刑2年；另陳男搶得4張張學友、6張韓團EXO門票，未和解已判刑確定。

判決指出，冒名搶買五月天票的是蘇姓、諶姓、吳姓等6人，他們在2015年五月天《RE：LIVE JUST ROCK IT！2016最終章 [自傳復刻版]》演唱會中，蒐集他人身分證資料註冊拓元會員，在住家及網咖大量購買門票，由於同一IP位址流量太大，拓元報警追查後，發現是有人虛擬身分證資料註冊會員。

檢警發現，蘇姓等6人都是買最貴的搖滾區3,880元票24張及跨年場的4,880元票12張，被告是以虛擬身分證資料註冊，再以假的姓名仉曉姣、汪輪、乜善等註冊9個購票帳號，成功搶到36張五月天演唱會門票，想要以加價至少2成至3成手續費方式出售。

蘇姓等6被告到案後，原本否認犯行，最後檢察官告知，若坦承可獲緩刑，蘇姓等6被告才承認用虛擬身分證資料註冊，並繳交不法所得，已與拓元和解，今年11月間各遭台北地院判刑3個月，可易科罰金，均緩刑2年，仍可上訴。

另陳姓男子於2015年9月，也是以假帳號搶得4張張學友、6張韓團EXO，他到案後，強調自己是請工讀生搶票，不知工讀生用誰帳號，但卻無法舉證，且未與拓元和解，法官認定罪證明確，陳男已遭新北地院判刑3個月，可易科9萬元確定。

拓元公司強調，一直以來拓元始終不斷致力於防堵不法人士，並且配合警方進行相關調查，在經過長時間的訟訴審理，已有司法判決定案。

拓元公司強調，要再次重申，請有心人士切勿抱持投機心態進行非法情事，一旦發現， 將依法訴請司法機關處理。



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