龍介仙拚直播！合體主播吸12萬人　謝龍介開節目英文名有玄機

▲人稱「龍介仙」的國民黨籍台南市議員謝龍介，在今年九合一大選中，以近2萬4,000票拿下台南市議員選舉最高票，人氣很高。（圖／鏡週刊提供）

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人稱「龍介仙」的國民黨籍台南市議員謝龍介，在今年九合一大選中，以2萬3,893票拿下台南市議員選舉最高票，人氣之高被認為是「韓國瑜第2」，甚至日前他與女主播王宜安在KTV開直播唱歌，短短一天直播瀏覽人數飆到12萬。據悉，有網路直播平台看中謝龍介的魅力，找他主持網路節目，還有個英文名《Dragon Show》（暫定），個人主持處女秀令人期待。

極具個人風格的謝龍介，在台南市議員選舉中獲得最高票後，又被網友力拱參加立委補選、下屆台南市長選舉，甚至有粉絲希望他在2020年與韓國瑜搭配選總統大選，說他是「韓國瑜第2」，不過謝龍介對此霸氣回應說：「我是謝龍介，怎麼會是韓國瑜第2？龍介仙也是…（一號人物），對不對？」他甚至表示已經答應全國網友，要巡迴各縣市和網友會面，同時也會與研究台語的同好一起切磋，政治人物如同藝人般開起粉絲見面會。

直播開唱 受封台南張學友

日前謝龍介與前中天女主播王宜安在《大勁爆新聞網》開直播唱KTV，高唱〈無言的結局〉，雖然音準還有待加強，但網友很捧場幫他冠上「台南張學友」封號，他還自己點唱〈空笑夢〉及〈愛你一萬年〉送給王世堅，誇他是「男人中的男人」，甚至接招網友丟出的政治問題，並玩遊戲讓網友直播點歌，配合度高效果十足，逗得粉絲大樂。

據悉，中天電視因在選舉中靠著「韓流」讓收視率倍數成長，同集團的新媒體部門看中謝龍介同樣具高人氣，計畫找他與王宜安搭檔主持網路台語節目，以「龍介仙」的觀點來看政治經濟社會甚至影視話題，雖然謝龍介沒有英文名字，但節目卻取了個洋名《Dragon Show》，希望「追根」台灣大小事。謝龍介個人相當重視這個節目，似乎盼藉此吸納更多年輕網路族群，化為未來的「選票」。

謝龍介因台語流利、滿口俚語，是各大政論節目的常客，累積相當高的知名度；他也因替連戰主持2004年競選總統時的造勢活動受到矚目。

謝龍介曾透露自己在赤崁樓旁邊出生，從小在台南孔廟一帶長大，有私塾、講古等生活經歷，所以能講得一口好台語，也頗有幽默感，大選時他圈粉也圈到了選票，據了解，製作單位聚星文創製作人黃裕昇對謝龍介能圈出節目的高點閱率也非常有信心。



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