花蓮全面防堵非洲豬瘟入侵　新住民族群也不例外

▲花蓮縣政府召開「防堵及因應非洲豬瘟入侵會議」，邀集相關各級單位參加。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為防範非洲豬瘟入侵並制定相關因應措施，花蓮縣政府24日召開「防堵及因應非洲豬瘟入侵會議」，現場邀集行政院農業委員會動植物防疫檢疫局基隆分局花蓮檢疫站、花蓮縣各鄉鎮市公所、花蓮縣動植物防疫所、花蓮縣環境保護局、產業團體、花蓮區漁會、台灣港務股份有限公司花蓮港務分公司、海洋委員會海巡署東區分署第一二岸巡隊等相關單位與會參加。

有鑒於中國大陸非洲豬瘟疫情嚴峻，一旦非洲豬瘟入境台灣將會造成畜牧業整體損失高達2000億元，為全力防堵疫情入侵，會中討論為強化邊境管制措施，請花蓮區漁會、台灣港務股份有限公司花蓮港務分公司及海洋委員會海巡署東區分署第一二岸巡隊協助加強查緝，防範漁船走私肉類，並請各漁港妥善處理港內漁船之廚餘及垃圾，以焚化銷毀方式處理。另外為防止非洲豬瘟藉由廚餘傳播，花蓮縣政府農政單位、防疫單位及環保單位已辦理多次聯合稽查，向花蓮縣養豬戶積極宣導廚餘蒸煮原則。

▲會中討論為強化邊境管制措施，防範漁船走私肉類，妥善處理港內漁船之廚餘及垃圾，以焚化銷毀方式處理。

為提升花蓮縣全民防疫意識，共同防堵疫病於境外，會中發放非洲豬瘟宣導海報及布條，請與會單位協助張貼於花蓮縣各鄉鎮市公所、各級學校、村里辦公室、活動中心及農漁會之公佈欄，宣導布條掛置於垃圾車；由於許多新住民在台是資訊弱勢，避免發生缺乏資訊導致受罰，遂請花蓮縣政府社會處協助於花蓮縣新住民服務中心及各鄉鎮新住民社區服務據點張貼宣導海報。

為了避免口蹄疫悲劇重演，花蓮縣政府再次呼籲：請縣內民眾切勿自中國大陸等非洲豬瘟疫區國家攜帶肉品入境，亦不要經由網路平台輸入肉類製品進入台灣，請大家共同維護我國養豬相關產業安全。