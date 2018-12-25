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陸通信技術試驗衛星3號25日升空　今年第37次軌道發射

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▲長征3號丙。（圖／翻攝自中國航天科技集團有限公司網站）

▲長征3號丙。（圖／翻攝自中國航天科技集團有限公司網站）

記者馬叔安／台北報導

西昌衛星發射中心25日0點53分發射通信技術試驗衛星3號，並且進入預定軌道，這次發射是使用長征3號丙火箭進行運載。據了解，這是大陸今年內第37次發射任務，也是長征系列運載火箭的第296次飛行，以及長征3號丙自2008年以來的第16次發射。

新華網指出，這次發射的通信技術試驗衛星3號和長征3號丙運載火箭，是由中國航天科技集團有限公司研製生產，發射、測控任務由中國衛星發射測控系統部負責。

據了解，大陸在今年12月23日前，已經進行了36次軌道發射。長征3號丙是中國大陸首個採用雙雷射慣組以及衛星導航複合制導技術的運載火箭，主要用於發射地球同步軌道衛星，2008年4月25日23時35分於西昌衛星發射中心2號工位首次發射，目前發射成功率為100%。

▲長征3號丙。（圖／翻攝自新華網）

▲長征3號丙。（圖／翻攝自新華網）

中國航天科技集團有限公司網站指出，長征3號丙（CZ-3C）由中國運載火箭技術研究院研製，是在長征3號乙（CZ-3B）基礎上減少兩枚助推器形成的火箭，主要用於發射地球同步轉移軌道衛星，火箭全長54.8米，衛星整流罩最大直徑4.2米，起飛質量343噸，GTO運載能力為3.8噸，它的推出為用戶根據有效載荷的質量和任務要求而靈活選用長征火箭拓寬了範圍。

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關鍵字：長征3號,通信技術試驗衛星,西昌

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