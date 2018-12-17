24小時免費充電！「超商旗艦級咖啡館」竟能內用　還有平價輕食甜點

▲全家開設首家Let’s Café咖啡旗艦店。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

看好黑金勢力與併買效應持續成長，全家便利商店開設旗下首家Let’s Café旗艦店，不僅販售龍頭連鎖咖啡店同等級的各式輕食、甜點，還有單店限定的單品咖啡，同時提供24小時免費無線網路跟充電插座，全力搶攻百億咖啡商機市場。

根據經濟部和東方線上調查數據顯示，過去7年台灣連鎖咖啡店家數成長三成、品牌數成長五成，其中講究「咖啡、輕食、空間」品質的分眾化連鎖咖啡館店數更連三年增加，成為黑金市場中的新勢力。

全家指出，Let’s Café去年底即開賣單品咖啡，已創造兩百萬杯、一億五千萬元的佳績；內部分析亦發現黑金咖啡與白金麵包甜點的併買率高達三成。統計去年販售約一億杯咖啡，創造35億業績，而今年預估可達1.2億杯、業績達38億，年增一成。

因此，看好台灣700億黑金市場還有三倍成長空間，繼超市、炸雞復合店型後，全家再開發以Let’s Café為主的新店型，除了導入單品豆、以手沖製程設計要價百萬的「咖啡大師」專業機台，以及UCC全球專利的「泡沫咖啡機」外，還有比照龍頭咖啡連鎖店的輕食品項。

全家表示，Let’s Café旗艦店第一波導入的單品豆，包含耶加雪菲、黃金曼特寧，還有數量稀少的台灣產阿里山豆，即日起陸續上市。而輕食部分則提供12款，且價格比龍頭咖啡連鎖店的輕食便宜約兩成，售價介於35～70元。另外，店內還設有48個座位，提供24小時免費網路與充電插座。

除了開設首家Let’s Café旗艦店，全家自12月19日起還於全台門市推出「專利級」新拿鐵，將咖啡跟牛奶比例重新調整，讓咖啡更好喝。不過，其售價並不會做調漲，仍維持中杯45元價格。全家說，預計於明年過年後還會在台中開設一家Let’s Café旗艦店，之後若有適合商圈也不排除導入。

至於小7則指出，現煮咖啡品牌CITY CAFE目前銷售杯數已達近3.2億杯，等於平均全台每人喝過14杯，且今年也強化行動精品咖啡結構，曾創下最高單日單店熱銷超過400杯記錄。另外，CITY CAFE現萃茶飲目前全台已有855店，滿足消費者更多樣化選擇。