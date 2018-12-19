你有一個超優男友還未領取　現在就到「新北耶誕城」帶他們回家！

▲ 每年「開城」就湧入超多遊客的新北耶誕城，同時也是許多愛情故事的誕生地。（圖／新北市政府觀旅局提供，下同）



消費中心／綜合報導

一年當中，戀愛中的男女熱烈期待的就是12月了。有別於夏季七夕，冬天12月雖然重點在月末的耶誕節和跨年，但剛踏入12月，各大百貨、廣場早就擺出耶誕佈置，帶來濃濃過節氛圍。全台最知名的大型耶誕節活動「新北市歡樂耶誕城」，更是早在11/16（五）就「開城」，宣告浪漫耶誕的到來！

已舉辦8年的新北耶誕城，是現在所有友達以上、戀愛未滿、熱戀ing與老夫老妻在冬季必朝聖的景點，穿梭在童趣的互動裝置中，或是站在浪漫耶誕樹下，男男女女沉浸在幸福氛圍中，不計其數的愛情故事就在這裡發生。為了讓這麼浪漫的摸門特（moment）更加乘，主辦單位在11/1（四）也舉辦「愛戀耶誕－愛情故事徵稿」活動，廣邀民眾投稿，紀錄自己和戀人在新北耶誕城發生的浪漫情事，來稿者也真的沒有在客氣，紛紛大放不用錢的閃光彈。

除了放閃，投稿者的文字竟然還不經意透露了新北耶誕城「破除單身魔咒」的強大威力！究竟耶誕城可以為感情世界帶來什麼巨大變化？現在就冒著被閃瞎眼的風險，為大家整理如下：

助攻！友達以上、愛人未滿的戀情

「抵達耶誕城後…只能讚嘆太漂亮了。」女孩不經意的一句「想去耶誕城走走」，讓心儀對象馬上騎著車載她從瑞芳衝板橋，一路上是冷的，但心卻暖烘烘的！兩人排著隊、喝著暖呼呼的熱可可，女孩心想「能與心儀的人來到了想去很久的地方，心裡很知足。」等等，不能這麼快就知足啊！好在……「經過這一次的耶誕城之行，我們更確信了彼此的心意，在12/15號這天在一起啦！也約定，往後每年的耶誕城都要一起渡過。謝謝耶誕城為我帶來的幸福。」

大撒糖的結局，讓人看得心也撲通撲通的跳，果然曖昧久了還是需要「對的時間地點」幫忙神助攻啊！新北耶誕城讓深埋已久的感情種子終於發芽，往後回想交往的過程與細節，再聯想當時耶誕城燈光美氣氛佳的節慶氛圍，讓兩人的心更加甜蜜蜜。

▲ 帶著男孩重回新北耶誕城的女孩，在美到令人屏息的「金澄星橋」上，再次見證他們兩小無猜的戀情。

人來人往的瞬間，就此認定你

「去年十二月我們一起去新北耶誕城，街上霓虹燈飾瀰漫浪漫氣息，看著人們開心的神情，心中也跟著愉悅起來。」女孩回想和「前男友」的回憶滿是甜蜜，因為……「前年還是男友，今年身分不一樣了，是的，我們結婚了...我跟老公約好今年要回到耶誕城，度過結婚的第一個耶誕節。」也太sweet了吧！新北耶誕城不但為這對新婚夫婦，在婚前打造獨一無二的浪漫回憶，還創造了「從此認定你」那個決定永恆的剎那。女孩回憶那天經過，「逛著逛著，我鞋帶突然鬆了...男友卻先一步蹲下來替我綁鞋帶，那時周遭的人很多，但男友卻願意為了我，不在意他人眼光，讓我很感動！…謝謝這美麗的耶誕節，讓我們又再一次回到當初悸動的時刻！」

熱戀中的情侶還在等什麼？現在就出發新北耶誕城，不錯過為感情加溫的機會！因為很有可能在電光石火下，瞬間認定彼此是要走一輩子的伴。

▲在浪漫的紅粉星橋被「前男友」a.k.a.現任老公一手抱起的女孩，重溫過去在新北耶誕城那個「認定你」的時刻。

然而有些人可能會在暗地哭泣「現在沒對象是要約誰去？」，別忘了12月也是單身男女最難熬的時候！搭個捷運都會聽到旁邊情侶討論要去新北耶誕城玩，讓人只想躲在家裡不想面對，但這樣的心態可能就是遲遲未能終結單身的原因！

網友曾討論無法告別單身的重點原因有二，一是「生活圈狹小」，每天都去一樣的地方、遇見相同的人，感覺不到火花就要快點轉移陣地，到新北耶誕城晃晃，參加每週超豐富的系列活動，屬於你的桃花或許就在其中！另一原因是「認為愛情是『等』來的」，傻傻der～每天待在家，愛情怎麼從天而降？新北耶誕城今年首度將耶誕燈區延伸到熱鬧的府中商圈，並與台灣藝術大學合作展出蛋糕藝術裝置，積極把耶誕浪漫防線再次擴大，讓你更有機會遇見興趣相投的夢中情人。

▲現在還沒有心儀對象的你，快來「新北耶誕城」領一個超優男友回家！

說到這裡，害羞的你還是不敢主動出擊嗎？現場另有「男友領取處」，不定時、不定點出現來自各地優秀的單身男子站一排，就等有緣人勇敢跨出第一步，在耶誕城愛的氛圍推波助瀾下，擄獲他們的人與心，面對耶誕節和即將到來的2019年，終於可以大肆放閃散播愛！