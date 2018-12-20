　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

10校大學生創意市集在這裡！　迪化街實體店鋪開張

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 迪化街實體店鋪開張。（圖／台科大提供）

▲多所大專院校在迪化街成立大學市集實體據點，市集展示多所大學設計文創商品、研發產品、食品、紀念品。（圖／台科大提供）

記者崔至雲／台北報導

台科大攜手全台多所大專院校，20日在迪化街成立大學市集實體據點，市集展示多所大學設計文創商品、研發產品、食品、紀念品，不但能一網打盡台灣各大學的商品，也為師生創業團隊提供實體行銷平台與交流互動空間，打造師生創業夢想實踐基地。

大學市集是由台科大校友提供迪化街莊義芳商行的實體店鋪，台科大、台大、台師大、北醫大、屏科大、大同大學、文化大學、淡江大學、北商大、耕莘專校等校攜手合作，夥伴大學校長、副校長們也一同出席為大學市集揭開序幕。

台科大校長廖慶榮表示，感謝台科大校友提供迪化街莊義芳商行作為大學市集的實體店面，讓酷點校園全台105所夥伴大學經由大學市集這個共享經濟基地，一起實踐創意商品化和市場化的夢想。酷點校園是台科大與校友們聯合設立的跨境電商平台，透過跨校、跨業資源平台，提供校園創意商品化協助並拓展國內外市場，希望藉由拓展實體空間，讓更多人能接觸到更多校園商品。

▲▼ 迪化街實體店鋪開張。（圖／台科大提供）

▲大學市集實體據點，為師生創業團隊提供實體行銷平台與交流互動空間。（圖／台科大提供）

酷點校園董事長黃丙喜表示，大學市集的第一個據點在台北市迪化街店揭開序幕，第二個據點也將在明年初在京站、台北轉運站開幕，期望未來有更多直接的實體通路。

除了展示販售各大學的商品，酷點校園去年協助台科大衣索比亞學生將家鄉咖啡豆出口至台灣，結合咖啡銷售做公益，讓當地農民可以獲得最大利潤回饋。今年則再度延續善益產學合作模式，行銷台灣盛產的蘿蔔，運用大學食品科技及年輕學子的創意行銷，打造獨特的蘿蔔農產品，為傳統農產增添新意，穩定農民收入。

因應即將到來的春節，酷點校園特別將盛產的蘿蔔、紫蘇等在地農產結合，運用創新醃漬技術，打造色澤粉嫩、充滿喜氣的櫻花漾蘿蔔，另外也和台東關山農會合作，發揮大學社會責任，推廣當地特色老菜脯，為蘿蔔增值。

▲▼ 迪化街實體店鋪開張。（圖／台科大提供）

▲大學市集展示酷點校園運用大學食品科技及年輕學子的創意行銷，打造獨特的蘿蔔農產品。（圖／台科大提供）

ET快訊
謝龍介推國幣「印王世堅也沒關係」
不當中東警察　川普：讓別人去戰鬥

關鍵字：市集,迪化街,店鋪,創業

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

苦等50分鐘退費負評！拉麵店「公開情侶IG」公審　她千字回應道歉

無痛分娩「少於3cm、超過5cm」不能打！　麻醉醫生曝原因

直擊小孩玩馬桶水！　媽媽崩潰「硬著頭皮先拍再洗」

人妻蒸奶茶湯圓！電鍋一打開「暗黑蜂巢肉圓」傻了　6千網笑炸：能吃嗎

快訊／暖冬遊「獨漏3市」吵不停！2天政策急轉彎　交通部：全納入

高掛北捷握把爽飛！學生妹下秒「雙腳大開」狼狽糗摔　網視線全歪：粉色

她耳內疼痛...醫一照蜘蛛爬出　大眼萌樣竟激似「蠟筆小新」！

超商買泡麵！肥宅疑惑「米粉沒選擇」　他精美4分析寫論文...15字說完

落地過早！華航貨機撞壞3盞桃機跑道燈　飛安會介入調查

不爽繳畢展費6千元　男學生媽槓教育部：要鬧到全台灣都知道

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

騙扁黃琪中風「坐輪椅出庭」　貧母出庭哭：兒子去死算了

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

《蒙面》慵懶版《我要我們在一起》　網驚：是田馥甄！

直播哥豪撒現金送粉150萬賓士　高雄南霸天幫熱場抖跳辣台妹！

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

聲林之王EP10【獨家幕後花絮】歡樂女神Lala初乍到被下猛藥 老蕭問行程威脅會錄到早上

春風以為要合照「都已經放下筷子」　 粉絲轉頭邀「女員工」糗了！

苦等50分鐘退費負評！拉麵店「公開情侶IG」公審　她千字回應道歉

無痛分娩「少於3cm、超過5cm」不能打！　麻醉醫生曝原因

直擊小孩玩馬桶水！　媽媽崩潰「硬著頭皮先拍再洗」

人妻蒸奶茶湯圓！電鍋一打開「暗黑蜂巢肉圓」傻了　6千網笑炸：能吃嗎

快訊／暖冬遊「獨漏3市」吵不停！2天政策急轉彎　交通部：全納入

高掛北捷握把爽飛！學生妹下秒「雙腳大開」狼狽糗摔　網視線全歪：粉色

她耳內疼痛...醫一照蜘蛛爬出　大眼萌樣竟激似「蠟筆小新」！

超商買泡麵！肥宅疑惑「米粉沒選擇」　他精美4分析寫論文...15字說完

落地過早！華航貨機撞壞3盞桃機跑道燈　飛安會介入調查

不爽繳畢展費6千元　男學生媽槓教育部：要鬧到全台灣都知道

生完小孩後再也沒跟老公愛愛過？ 4關鍵讓妳恢復濃濃性慾

進用身障員工不足額名單出爐　力晶科技缺最多連5個月居榜首

梅伊政府準備面對無協議脫歐　愛爾蘭總理：改變規則就有邊界問題

富比士美國名人榜公開　《星際大戰》導演奪冠、飛人喬丹第4名

亞足賽／奇誠庸、李青龍進南韓23人名單　孫興慜踢完曼聯歸隊

雷／《人不彪悍》大結局！「花彪楊夕淚告別」讓粉看哭了

帶團壓力大吸毒放鬆？　遭眼尖警查獲送辦

健保中醫輔助癌症治療　有效緩解術後不適

陳妍希曬兒子生日蛋糕「佩佩豬1家4口」　網瘋猜：有二寶了！

防蚊宣導創意無限　台南繪畫比賽頒獎

匪搶刮刮樂「腳滑」屁股開花 老闆冷眼看超淡定網友笑翻

生活熱門新聞

正妹中醫師把脈　他害羞偷拍

學生妹掛握把爽飛！下秒糗摔網視..

妻蒸奶茶湯圓！出來是蜂巢肉圓傻..

尤振仲免罰！普悠瑪翻「台鐵高層..

「交換禮物」讓小孩臭臉　老師遭..

留負評遭拉麵店「公開IG」公審..

新人打卡後消失　老闆：都早起了..

請員工吃羊肉爐！他曝心機省錢秘..

葉毓蘭為陸配帶肉挨罰20萬喊冤..

撞爛法拉利賠千萬？超跑老闆曝維..

兒自己帶健保卡！師急call...

超商買泡麵！肥宅疑惑米粉沒選擇

不繳6千畢展費　學生媽鬧到教育..

無痛分娩超過5cm不能打！麻醉..

更多熱門

相關新聞

從夜市起家！七年級生熬出5間店

穿得一身休閒，黑色菱格外套、牛仔褲，搭配灰色毛帽，簡單又有型，她是七年級生KiKi，跟大多數女生一樣愛漂亮、愛買衣服，從小夢想擁有自己的店，但不同的是，她在7年前把夢想付諸行動，目前在全台已經有5間門市；不過回首起這段創業路，她大嘆「走來不易」。

港黑狗遭虐流血　高爾夫球桿打斷

19歲輟學開超市年賺584億　昔日戰友鬧分家

天才創業者年僅34歲殞落 兩次創業全獲大成功

Bonbons 原創設計女鞋的創辦人

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 小鬼 楊謹華 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

懷孕貓演員腿斷流血！孫儷心疼收編《甄嬛傳》的牠

即／后里超商驚傳砍殺！店員嚇壞秒鎖門

草食男＋肉食女5大星座＝超速配CP

蘇啓誠遺孀「政治人物模糊事實」她揭關鍵

放話不演《玩命關頭9》！2角色反悔

他放天燈狂喊：我要娶到周子瑜！下秒結局GG

正妹中醫師把脈　他害羞偷拍

吃完海鮮腹劇痛　驚見活蟲咬胃壁

咘咘愛薄紗公主風　BO妞皺眉冷看姊

學生妹掛握把爽飛！下秒糗摔網視線全歪

《窒息》骨肉噴濺　影評嚇吐：天殺的

朴寶劍親下去了！　低頭3次深吻宋慧喬

哪支筆最吸引你？一張圖曝隱藏個性

單人露營車　1人輕鬆山林微旅行

林俊傑攻蛋加場門票2分半賣光！

更多

最夯影音

更多

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

騙扁黃琪中風「坐輪椅出庭」　貧母出庭哭：兒子去死算了

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面