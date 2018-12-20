10校大學生創意市集在這裡！　迪化街實體店鋪開張

▲多所大專院校在迪化街成立大學市集實體據點，市集展示多所大學設計文創商品、研發產品、食品、紀念品。（圖／台科大提供）

記者崔至雲／台北報導

台科大攜手全台多所大專院校，20日在迪化街成立大學市集實體據點，市集展示多所大學設計文創商品、研發產品、食品、紀念品，不但能一網打盡台灣各大學的商品，也為師生創業團隊提供實體行銷平台與交流互動空間，打造師生創業夢想實踐基地。



大學市集是由台科大校友提供迪化街莊義芳商行的實體店鋪，台科大、台大、台師大、北醫大、屏科大、大同大學、文化大學、淡江大學、北商大、耕莘專校等校攜手合作，夥伴大學校長、副校長們也一同出席為大學市集揭開序幕。



台科大校長廖慶榮表示，感謝台科大校友提供迪化街莊義芳商行作為大學市集的實體店面，讓酷點校園全台105所夥伴大學經由大學市集這個共享經濟基地，一起實踐創意商品化和市場化的夢想。酷點校園是台科大與校友們聯合設立的跨境電商平台，透過跨校、跨業資源平台，提供校園創意商品化協助並拓展國內外市場，希望藉由拓展實體空間，讓更多人能接觸到更多校園商品。

▲大學市集實體據點，為師生創業團隊提供實體行銷平台與交流互動空間。（圖／台科大提供）

酷點校園董事長黃丙喜表示，大學市集的第一個據點在台北市迪化街店揭開序幕，第二個據點也將在明年初在京站、台北轉運站開幕，期望未來有更多直接的實體通路。



除了展示販售各大學的商品，酷點校園去年協助台科大衣索比亞學生將家鄉咖啡豆出口至台灣，結合咖啡銷售做公益，讓當地農民可以獲得最大利潤回饋。今年則再度延續善益產學合作模式，行銷台灣盛產的蘿蔔，運用大學食品科技及年輕學子的創意行銷，打造獨特的蘿蔔農產品，為傳統農產增添新意，穩定農民收入。



因應即將到來的春節，酷點校園特別將盛產的蘿蔔、紫蘇等在地農產結合，運用創新醃漬技術，打造色澤粉嫩、充滿喜氣的櫻花漾蘿蔔，另外也和台東關山農會合作，發揮大學社會責任，推廣當地特色老菜脯，為蘿蔔增值。

▲大學市集展示酷點校園運用大學食品科技及年輕學子的創意行銷，打造獨特的蘿蔔農產品。（圖／台科大提供）