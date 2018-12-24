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日「UH-X 原型機」首次飛行完成　2019將投入救災項目

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▲ 「UH-X多用途直升機」原型機首度進行飛行測試 。（圖／翻攝Tng Rnt Ⅱ推特）

國際中心／綜合報導

日本自製的首架「UH-X多用途直升機」原型，21日在宇都宮的速霸陸工廠（SUBARU, 舊名為富士重工業）進行首次飛行。UH-X是UH-1J的後續產品，未來將取代UH-1J，運用於包括貨物運輸與人員運輸等各種任務。

根據防衛部落格（defence-blog）報導，首架原型機編號為「45001」，已經在東京北部的速霸陸自家工廠完成首次升空測試，不過這次飛行高度並不高，也沒有做出太多複雜的動作。另外，這次升空也並非「UH-1X原型機」首度亮相，早在11月，就有一名攝影師曾在速霸陸工廠捕捉到正在進行地面測試的UH-X。

UH-1X實際上是以美國貝爾直升機公司的貝爾412EPI（Bell-412EPI）直升機為基底，經過小幅度的停整、修改後，所產生一款「日式版本」，它在貝爾公司的指定編號是「貝爾412EXH」。

▲▼ 「UH-1X原型機」本次飛行高度不高 ，也為展現較複雜動作 。（圖／翻攝Tng Rnt Ⅱ推特）

▲「UH-1X原型機」本次飛行高度不高 ，也為展現較複雜動作。（圖／翻攝Tng Rnt Ⅱ推特）

相較前輩UH-1，UH-412在性能方面提升了許多，像是UH-1僅有1具發動機，功率也只有1600馬力，UH-412則採用了2具「普惠T400」發動機，單具功率就已經達到1800馬力。另外，UH-412的載運量可達14人，在上升限度與飛行距離方面也都同時提高不少。UH-412預計將於2019年初交付給日本政府，未來將主要運用於救災項目，目前陸上自衛隊也已經訂購約150架，其他單位也可能會陸續跟進。

據了解，美國貝爾412全長17.1公尺，高度4.6公尺，旋翼直徑14公尺，空重3噸，載運量可達 13名乘客，最大外部載荷2.9噸，最高速度140節（259公里/小時），最大飛行距離達980公里，最大飛行上限則為6096公尺。

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