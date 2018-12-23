就職交管5天挨批「登基？」 管制時間砍半　韓國瑜：傳出去多難聽

▲韓國瑜就職典禮的初期管制時間太長，引發熱議。（圖／記者李忠憲攝）

突發中心／台北報導

準高雄市長韓國瑜25日就職典禮首度移師戶外，高雄警方21日晚間卻貼出公告，將實施5天相關交通管制封路，範圍擴及會場周邊6條街，消息曝光後引發批評，有人認為「史上最高調」、「皇帝登基？」對此，韓國瑜23日受訪時沉重地說，不曉得警察局跟交通局為什麼要這樣，哪一個人可以接受五天交管，「好像我這個人不食煙火，非常重視官威派頭？我是菜市場出身怎可能這樣！這傳出去多難聽 我們不是這種人，我們是非常平實踏實的」。

交管公告曝光後，掀起民眾討論、罵聲不斷。高市新聞局長王淺秋出面回應是安全考量，不過為了顧及民眾便利性，考量整體情況後，已經調整管制範圍與時段，從原本的交管5天縮短為3天，並說明當初規劃是以市民安全為考量，舞台架設周遭需要一定空間，就怕會造成行經過往人車的安全危害，但是市民的聲音他們聽見了，決定調整管制路段與時間。

▲交管牌面已經更換完成，縮短時間與範圍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

而韓國瑜本人也表示，已委請高雄市議員陳美雅跟交通局、警察局協調，「傳出去多難聽，我們不是這種人，我們是非常平時踏實的，聽說已經決定改變」。他也提到，將來就任出去時只會編制1名隨扈，甚至就是2個就夠，「我不是講派頭的，我不知道為何現在安排要5天，千萬不要擾民，畢竟就職是行銷高雄，才走出戶外，預算不夠，我個人也願意掏腰包」。

而根據最新的就職典禮原規劃三階段交通疏導措施，第一階段原22日開始交通管制民生路（河東路-市中一路）及河東路（光復三街-大同路）調整為12月24日0:00開始管制，並於12月25日典禮當日分階段開放，下午15點30分前開放民生路（市中一路-河東路）及河東路（民生路-中正路）通行；12月26日上午6:00前河東路全面開放通行。

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▼韓國瑜就職典禮第一階段周邊管制圖 。（圖／韓國瑜辦公室提供）