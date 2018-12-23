補教界「師徒大戰」　高國華捲袖亮「傷疤」：我斯文人沒還手

記者張君豪／台北報導

補教名師高國華日前傳出遭徒弟高偉數學補習班班主任打傷，雙方說法落差太大。高國華23日下午2點在台北市北平東路高偉補習班樓下召開記者會，他大秀英文開場，指恐徒弟高偉養小鬼，用鳳陽派最低劣的乾坤大挪移手法掠奪他的好運和財富，並批評當初高偉用假學歷和假冒他補習班招生，並以造神話術爆紅，他想跟高偉「說清楚講明白」未料遭對方員工痛毆，他堅持提告。

▲補教名師高國華今天下午到高偉數學補習班指控徒弟高偉養小鬼、並讓員工毆打他。（圖／記者張君豪攝）

▲補教名師高國華今天下午到高偉數學補習班指控徒弟高偉養小鬼、並讓員工毆打他。（圖／記者張君豪攝）

補教名師高國華今天下午到高偉數學補習班樓下中庭召開記者會，高國華大秀一段英文當他得開場白：「聽我的理由，並且要安靜，相信並遵從我的榮耀，而你才會深信不疑，用你的智慧來批判我，喚起你的良知良能，你才會有最好的評斷。」高國華並批「我是他恩人」，還當場挽起手臂，「我手到現在還在流血，你還是人嗎？你還配站在講台上？」

高國華火力全開批判，「我是一個教育工作者，我當年從師大英語系畢業就以真名投入補教業，他說本名姓周的高偉，高偉這名字還是我幫他取的。他永遠只能躲在陰暗的地方，從來不能見光。他說高偉本名叫做周伯宏，也不是台大數學系數學研究所的，還騙我是亞青盃籃球國手，騙我是台大校隊」；他指稱高偉偽造學歷，「我只要他把騙走的錢還給我，我要讓高偉知道多行不義必自斃。」

▲補教名師高國華今天下午到高偉數學補習班指控徒弟高偉養小鬼、對於高國華所有指控，補習班工作人員僅表示不願回應。（圖／記者張君豪攝）

高國華說，高偉在05年6月8號偷偷潛入他補習班辦公室，撒怪異的白粉在他的會計桌、保險櫃下面，他當時還提供監視器畫面給媒體，調閱監視器發現一個身高190公分的男子闖進辦公室。「有一個人潛入我辦公室去偷保險箱，他應不應該負責去坐牢？高國華說，後來他的師兄跟他說，高偉他用一個最陰毒的方式對付我，就是養小鬼。」

高國華指控高偉養的是鳳陽派最陰毒的小鬼，「這種小鬼得用血餵牠、且他常常跑女生廁所，蒐集女生用過的衛生棉上面的血餵牠。家長你們怎麼敢把學生送給這種陰毒的老師？」高國華氣憤說，「我都是正派教學，我要看他養小鬼能養到甚麼時候，而且會反噬、會加倍奉還。」

高國華回憶：「三年前我跟陳子璇去機場貴賓室，高偉看到他就躲到沙發後面，高國華質疑為什麼一個身高190公分的男子躲在沙發後面。前一陣子我去找辦公室他，高偉就一直不敢出面，明明學生上課時間是6點半，他躲到7點半，我為了不耽誤學生上課時間我就先走了。」

高國華說明衝突發生經過，高說前天去找高偉，補習班員工說這是他們私人土地，工作人員大吼叫他滾，高國華不斷說明他是高老師、是高偉的恩師，「有一個個子很矮的班主任就雙手抓住我的手開始打我。」高國華強調他是教育從業者，他是斯文人沒有還手，雙手就被對方抓傷，「用手抓到我噴血、把我甩進電梯，我頭撞到電梯，我頭還有點暈來參加這個記者會」，醫生看了他雙手傷勢還驚呼：「怎麼會這麼嚴重？」

高國華怒批，「一個不肖員工用乾坤大挪移邪術把錢挪走，這13年來從來沒有道歉，怎麼會有這種老師？包括我以前教過學生的家長，還介紹學生給高偉，6點多上課到7點多還沒開始，上課都在講造神的話。」「一日為師終身為父，他怎麼可以這樣對待恩師？」高國華指控，高偉現在每個月收入超過300萬元，希望國稅局能介入調查。「他根本不敢看到陽光」，他關心學生的未來，才出面揭穿高偉的謊言。

高國華最後說，就算落魄到賣牛肉麵，也對得起良心，他只是來跟高偉講這件事，卻被他班主任打得全身是傷。因為這是重傷害，當場警衛看到都嚇一跳，都看到他雙手在流血，他一定依法提告。

對此轄區中正一分局警方表示，本案依規定受理，有待後續司法調查釐清衝突真相。《ET today新聞雲》記者今天下午也到高偉補習班詢問回應，經補習班工作人員詢問後僅表示：不願對外發表任何意見。