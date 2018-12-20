借1200被合成裸照「群發親友」　26歲百貨櫃姐跳河自殺！

▲民間借貸示意圖。（圖／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

山西太原市一名樊姓女子通過App借款1200元（人民幣，下同），不料於11天後收到了放貸團夥合成的裸照，其他親友也都接連收到，女子最後跳河自殺。目前，以孔某某為首的12名嫌犯已被逮捕，經調查，該團夥向2000餘人發放貸款200多萬元（約台幣900萬元），非法獲利50餘萬元（約台幣230萬元）。

根據太原公安局20日通報，警方於8月28日在汾河公園內發現一具女性屍體，死者手機外殼內留有一封遺書，內有家屬電話。經確認，死者樊某是26歲的山西孝義人，在某百貨商場擔任售貨員。

▼太原公安局舉行新聞發布會。（圖／黄河新闻網）

據《新京報》報導，死者哥哥同日報案稱，收到陌生手機號碼發來妹妹的裸照簡訊。他在9月6日再次報警稱，自己又收到3張妹妹與家人的裸體催債照片。

據報導，被害人於今年8月17日通過「樂幫商城」款1200元，扣除服務費實際收款840元，貸款期限為7天。因樊女無力支付高額逾期費用，該團夥於8月26日開始催款，兩天後再次使用電話、微信向樊某及其家人催款，隨後合成了被害人的裸體彩照，還標注了「樊XX賣身還債」字樣，向女子與親屬發送，導致樊某跳河自殺。

警方於10月底將11名嫌犯逮捕，現場查扣催債劇本、手機、電腦內提取被害人靈堂、裸體照片100余張，凍結資金2萬餘元。

▼警方展示的涉案手機、帳本和催債劇本等作案工具。（圖／新京報）

經警方調查，樂幫商城是專門在網上放高利貸，並暴力催債的犯罪團夥，嫌犯孔某等人在浙江杭州市成立東莞天啟融資租賃公司，利用手機App推廣的方式放高利貸，通過高額利息、手續費、延期費等名義非法佔有他人財產，雇傭專門人員使用話術劇本進行套路催債，組織人員傳授催收套路，發送合成受害人裸照、花圈照等簡訊、微信，威脅恐嚇貸款人及其親屬朋友，迫使其付錢。

民眾通過下載App提交申請，無需抵押物，僅要求貸款人將本人照片，半年通話記錄，親朋好友聯繫方式等資訊提交系統，通常貸款額度為1000到2000元，預扣貸款額度30%為服務費，延期7日後還款，7日後催收人員進行催收，如不能償還則需再交30%延期費，不交延期費則每日按照3%利率收取滯納金。

警方表示，該團夥向2000餘人發放貸款200萬餘元，非法獲利50余萬元，涉電信詐騙案91起，尋釁滋事案62起，網路安全案件19起，被害人涉及近30個省。目前，該團夥12人已被批捕，6人被列為網上追逃人員。

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