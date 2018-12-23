「快大褲子上」男友逛賣場就有便意…離開發生神奇事　她：帶不出門耶

▲原PO說，男友不管是逛大賣場或百貨公司都一樣想大號。（圖／大賣場資料照／圖中人物和新聞無關）

網搜小組／綜合報導

一名女網友分享男友到賣場、百貨公司就想上大號，讓她覺得很煩「帶不出門」。許多網友深有同感直呼，「我兒子以前也是，多逛幾次就失效了」、「我去百貨公司的時候也會這樣，尤其是老婆正準備大開殺戒時」。有人說，看過醫學報導指出，「那是一種精神壓力的反應」。

原PO近日在「爆怨公社」表示，男友當下每次都叫「快要大在褲子上了」，包括在各大賣場和百貨商場都屢試不爽；他解釋是賣場冷氣讓他的肛門熱脹冷縮，只要一離開賣場，大便就縮回去。

「帶不出門欸」，原PO說，男友應在家裡上完大號再出門，他還自嘲「就像是狗狗帶出門會興奮一樣」。她回應網友留言表示，「真的很煩，出門前叫他先上廁所說不想上，一進賣場就說要大便，還一直排毒氣薰我。」

▼原PO說，男友只要一離開賣場，「大便就縮回去了」。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pakutaso）

對此，其他網友說，「先關冰箱30分鐘再帶出門」、「我每次便秘都會去逛賣場或O雅必通」、「我也會...還有百貨公司...尿尿就想大便」、「原來不是只有我這樣」；有人則開玩笑說，「有人帶老婆或女友逛賣場、百貨公司就會心臟痛的嗎」。

一名網友則表示，「被老婆叫去逛百貨公司時，說要大號是躲進廁所休息、滑手機的絕佳藉口！想到為家裡省水、省電、省衛生紙... 心情特別輕鬆，放流得更順暢。」

其實這類話題這幾年都一直討論熱烈，有網友曾說，「有看過類似的文章說是一種陳列的壓迫病」、「曾經看過醫學報導，那是一種精神壓力的反應，面對大型整齊的排列（圖書館，大賣場…），生理就會產生反應會想便便」。