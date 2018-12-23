911後首次！美航母駛入波斯灣　伊朗秒出動30艘船艦「跟緊緊」

▲「史坦尼斯號」抵達波斯灣後，伊朗軍方立刻派出小型船艦「跟蹤」。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國尼米茲級核動力航空母艦「史坦尼斯號」戰鬥群（USS John C. Stennis）21日駛入波斯灣，這是自總統川普在宣布退出伊朗核子協議後，首度有航艦被派遣前往該區域，同時也是自2001年的911恐怖攻擊後，時隔多年，又再度有美軍航母來到波斯灣。伊朗當局發現「史坦尼斯號」蹤影之後，也隨即出動大約30艘船艦一路緊跟監視。

根據《時代雜誌》報導，儘管美國海軍聲稱，這次的行動只是一場在國際海域上的演習，一切合乎國際法規範，不過在「史坦尼斯號」駛近波斯灣後，伊朗革命衛隊仍立刻派出船艦，進行近距離的跟隨與觀察，同時也在附近出動無人機監視，甚至還在與航母有著一定距離的位置試射了火箭「警告」。

▲ 美軍也不甘示弱，出動SH-60海鷹直升機對伊朗船艦「反監視」。（圖／路透社）

不過，美軍也不甘示弱，派出SH-60海鷹直升機（SH-60 Seahawk），從空中針對伊朗革命衛隊的船隻進行「反監控」。幸運的是，雙方並沒有因此發生衝突。

負責波斯灣地區的美國第5艦隊發言人摩根（Chloe Morgan）上尉表示，「因為我們的敵人正在密切關注著我們，為了讓我們的行動變得更加難以預測，美軍正在試著進行調整，希望能夠讓盟友提前知道我們的策略。」

據了解，美國日前單方面撕毀核子協議，同時啟動對伊朗的經濟制裁，氣得伊朗官員不斷放話，要封鎖作為波斯灣出口的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。由於這座海峽是波斯灣的狹窄出口，全球透過海路進行交易的石油就多達3分之1會從這裡經過，伊朗此舉無疑是讓其他國家「誰也不能出口石油」。

▼ 美航空母艦「史坦尼斯號」駛近波斯灣。（圖／路透社）

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