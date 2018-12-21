媽媽好想妳啊！溫州女孩失蹤31年「採血認親」終團圓

▲家人久別重逢。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

記者馬叔安／台北報導

浙江溫州一名女孩31年前被抱走收養，親生父母與親人從未放棄尋找，如今在大陸DNA採血對比技術的幫助下，一家人終於團圓。女孩走失時年僅3歲，如今已然結婚生子，她表示自己從來沒有恨過父母。她的父親則說，今年終於能夠全家人吃年夜飯。

《錢江晚報》微信公眾號指出，1987年農歷11月15日，在溫州經營編織袋工廠的羅祥平（化名）和妻子范成娟（化名）發現女兒陳蓓（化名）晚上沒有回家，全家10幾人分頭去找，還請鎮裡的喇叭廣播尋人，把鎮裡的小河和小溪，甚至糞坑都翻遍了，都沒有找到女兒，而這一找，就是31年。

▲全家唯一一張有女兒的照片，陳蓓為穿綠毛衣側臉者。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

羅祥平一度聽說女兒是被一位從福建莆田趕來賣龍眼的老太婆抱走的，但查訪之後也沒有下文。女兒走失後，長輩們總是在吃年夜飯時背過身子抹眼淚，羅祥平的母親曾敲著鑼一個個村子喊著找女兒，她24年前臨終交代，「你們記好了，不管多難，都要把孫女找回來。」羅祥平和范成娟則在幾年前到派出所採集了血樣。

▲一家人當年住過的宅子。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

其實陳蓓確實在莆田，但2002年隨著丈夫到了四川，她說自己小時候聽人說過自己是抱來的，但養母對她非常好，從不讓她做家務，養父已經過世，她怕養母傷心，沒有過問自己的身世。

陳蓓在前幾年也做了血樣採集，終於在DNA比對下，和自己的父母重逢，骨肉分離31年終於團圓。「女兒，媽媽好想你啊！」范成娟抱住女兒說道。

陳蓓說，自己從來沒有恨過父母，「特別是自己當了母親之後，我相信親生父母不會把我丟掉的，這些年我一直在想，是不是自己小時候貪玩貪吃被人騙走了。」羅祥平則說，「快過年了，特別希望女兒在莆田和樂山的家人都來我家過年，這麼多年了，終於有機會齊齊整整吃頓年夜飯了。」