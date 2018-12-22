保守派大法官「倒戈自由派」　美最高法院5比4硬擋川普庇護禁令

▲位於華府的美國最高法院外觀。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國總統川普為了阻擋中南美洲難民湧入美國，上月宣布禁止所有經由美墨邊境非法入境者向美國申請庇護，但禁令隨即遭聯邦第九上訴法院駁回。美國最高法院再讓川普碰壁，保守派首席大法官羅伯茲「倒戈」加入4位自由派法官的行列，駁回執行庇護禁令的申請。

綜合外媒報導，根據川普的庇護禁令政策，從官方口岸以外的地方越過美墨邊境進入美國的移民者，沒有資格申請庇護。大法官羅伯茲（John Roberts）上月就已經對川普批評司法一事發聲譴責，21日更與自由派法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）、布雷爾（Stephen Breyer）、凱根（Elena Kagan）和索托瑪約（Sonia Sotomayor）共同對抗政府。最終，美國最高法院以5比4的票數，拒絕讓華府執行這項政策。

美國最高法院沒有解釋裁決原因；美國司法部則對這項決定表示失望，稱全美各地對川普的政策祭出25項禁制令，形容是「史無前例」。司法部史塔福（Steven Stafford）說，「法院沒有通盤考量此案的法理依據，我們會繼續捍衛行政部門對庇護福利的合法權限」。

第九上訴巡迴法院先前以可能違反聯邦為由，將川普的庇護禁令予以駁回。法官認為，美國聯邦法律允許任何移民都有權利在美國申請庇護，司法機構不能另立新法，總統也不能改寫法案。