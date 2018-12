偷運變偷情！前紐約州長情婦爆料：把我塞行李箱進豪宅15次

▲前紐約州州長史畢澤與翠薇絲的合影。( 圖/翻攝自網路)

國際中心/綜合報導

前紐約州長史畢澤(Eliot Spitzer)風流情史峰迴路轉,之前被情婦翠薇絲(Svetlana Travis Zakharova)指控虐打勒頸,最終女方卻反遭控告盜竊,被判入獄90天。近日翠薇絲出獄後面對媒體彷彿不吐不快般,大爆與史畢澤的外遇內幕,稱這位州長曾把她塞入行李箱,「偷運」到與妻子共住的上東城豪宅幽會15次。

Eliot Spitzer snuck me into his apartment in a suitcase: ex-mistress https://t.co/whGwj0vygO pic.twitter.com/A3PIUfplyF