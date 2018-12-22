史上最高！陸研究生報考破290萬人　提高競爭力成首要動機佔36%

▲▼2018年是恢復研究生教育40週年。（圖／中新網）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸2019年全國研究生招生考試22日拉開帷幕，今年報考人數史上最高，達到290萬人，比去年激增52萬人，21.8%的增幅創下40年來最高紀錄，學生報考研究生（簡稱考研）的頭號原因是想增加就業競爭力。廣州暨南大學一名學生表示，「通過讀研積累人脈和資源從而更好找到工作吧。」

根據《中國教育線上》12月20日發佈的《2019年全國研究生招生調查報告》，近年來，碩士研究生報名人數呈現快速上升趨勢，其中，河南省、江西省、河北省增幅較大，分別達到25.6%、24.8%、22.1%。在今年的考研報名人數構成中，非應屆生佔比上升較快，逐漸接近半數，成為考生中的重要組成部分。

報告顯示，2017高校研究生招生數量從59萬人增長至72萬人，博士招生從7.7萬人增長至8.4萬人。2007年以來，碩士、博士研究生招生每年的增長率大多維持在4%左右，而在2017年碩士研究生增幅擴大至22%，博士研究生增幅擴大至8.5%。

從科系上看，教育學、管理學、理工學的招生增幅最大，分別達到5.4萬、25萬、11.6萬人，較上一年增幅達到70%、27%、61%。

報告指出，就業壓力大、提高就業競爭力是民眾考研的首要動機，佔比36%，其次是繼續深造，提高學術研究能力，佔比21%，第三是為了獲得學歷、學位證書，佔比17%。

就讀廣州暨南大學廣播電視系的大四學生表示，自己大三就開始準備考試，想要通過考取更高的學歷來增加就業競爭力，「通過讀研積累人脈和資源從而更好找到工作吧。」

也有學生是因為讀了三年後發現，未來想做的職業和在學專業沒有關聯，選擇考取研究生重新學習。廣州暨南大學一名會計系學生因去旅遊公司實習後，找到了心儀工作方向，決定報考旅遊管理專業碩士。