　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

求職朋友聖誕報就業佳音　翻轉歲末幸福喜洋洋

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲聖誕節即將來臨，台南就業中心在12月21日辦理「Merry x’mas翻轉幸福」活動，特別邀請已就業朋友，報就業佳音，鼓勵更多求職朋友。（圖／記者林悅翻攝）

▲聖誕節即將來臨，台南就業中心在12月21日辦理「Merry x’mas翻轉幸福」活動，特別邀請已就業朋友，報就業佳音，鼓勵更多求職朋友。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

聖誕節即將來臨，台南就業中心在12月21日辦理「Merry x’mas翻轉幸福」活動，台南就業中心特別邀請已就業朋友，報就業佳音，拍成影片在網路上播放，為還在找工作的朋友加油打氣，大家一起來「翻轉幸福」。

活動同時邀請博愛國小校長帶領學校師生及衛國街基督教會老幼攜手到中心來唱詩報佳音，祝福求職朋友早日找到合適的工作。台南就業中心並打造一台「幸福雪橇車」，讓民眾拍照合影上傳FB傳達幸福佳音。活動也邀請民眾一起體驗時下手作新寵兒「聖誕造型翻糖蛋糕」製作，在座參與的大小朋友雀躍不已，求職朋友也藉此機會認識另類的手作職業，引導職涯探索的啟發，對自己的未來發展潛能更具信心。

參與具創意手作〝耶誕造型翻糖蛋糕〞的學員，也都是初次接觸。林姓求職朋友表示對這樣的創意小玩既新奇又具挑戰性，是人生的第一次體驗，沒想過要手作什麼造型，只想跟著老師現有的造型製作，但是看到小朋友不經思索的迅速完成自己想要的作品，很是佩服。小朋友更是童言童語的要把海底世界請來過聖誔節，讓在場大、小朋友笑聲不斷。

台南就業中心主任胡瑞娟表示，短暫的失業是人生的轉折點，不妨藉此機會多認識不同領域的行業，或許可以發現適合自己的職業，充電再出發，機會是給努力及準備好的人，希望求職人多利用政府訓練課程，為自己備足技能再出發。

胡瑞娟說適逢聖誔佳節，希望藉由慶祝的活動為民眾祝福，也希望透過就業成功的佳音回報，加強求職朋友自信心，因為就業的消息不僅是求職朋友個人的喜訊，也帶給在座的求職人更多信心。

ET快訊
涉用台電回饋金買酒？高市民政局長爆遭搜索　雄檢深夜說明
30度暖冬至！下周變天「大雨泡北台灣」14度冷氣團耶誕來襲

關鍵字：求職朋友,聖誕,就業,報佳音

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／中遠海能總經理「跳台飯店15樓」身亡！　不捨妻兒：我愛你們

影／大陸「中遠海能」總經理留9頁遺書　15樓墜樓身亡

影／遺書曝光！中遠海能總經理「陷人生bug」選擇reset　喊話妻：保住工作

彰化某高職生狂揮拳、拿椅子砸人　校方：誤會一場

韓國瑜楠梓發展賽馬產業　陳致中「驚駭」：高雄人應很懷念陳其邁

快訊／涉用台電回饋金買酒？高市民政局長張乃千爆遭搜索　雄檢深夜說明

好窩心的耶誕許願　「小一學生」要電鍋煮飯給家人吃

桃園市2019年公告土地現值評定通過　肯德基和麥當勞都在旺區

台南市立醫院病友耶誕義賣　籌措身心科復健基金

就是要讓民眾省電省錢　環保局補助弱勢換裝節能燈具風扇

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫

房子好貴...建商為何都不降價 ？ 超寫實動畫解析「錢坤大挪移」

屁柴半夜不睡覺狂開關電燈　營造夜店嗨感馬麻拳頭硬了

羅淑蕾要告「綜藝咖」盛竹如　「唸字卡害我一覺醒來變兇手」

普悠瑪翻18死...尤振仲免罰！ 懲處「台鐵高層15人」產工：很應該

從夜市起家！七年級生熬出一片天　全台擁5間服飾店

快訊／涉用台電回饋金買酒？高市民政局長張乃千爆遭搜索　雄檢深夜說明

好窩心的耶誕許願　「小一學生」要電鍋煮飯給家人吃

桃園市2019年公告土地現值評定通過　肯德基和麥當勞都在旺區

台南市立醫院病友耶誕義賣　籌措身心科復健基金

就是要讓民眾省電省錢　環保局補助弱勢換裝節能燈具風扇

全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽　台南市表現亮眼

舊瓶裝舊酒　高思博：辜負市民期待的小內閣

第12屆桃園市績優企業卓越獎　24家企業獲獎

桃園檢方選後追查幽靈人口　復興區民代表4件里長有3件

犬貓少子化！台東340犬貓完成絕育　另4鄕鎮鄉親把握機會

貿易戰休兵後第3波！聖誕節前　陸再採購200萬噸美國大豆

從大賺千億到虧損　勞動基金投資收益「豬羊變色」今年難獲利

解放軍海軍迅速崛起　美媒：濱海戰鬥艦還沒使用就過時

《以團之名》導師有「台灣天后」！　5人名單外流…網友傻眼狂吐槽

全世界都誤會Fed了！股市大跌不能全怪央行利率決策　還有2重要指標

美以「網路竊密」起訴中國公民　環時駁：美已近乎歇斯底里

性愛+虐殺高級妓女 英國銀行家被判無期徒刑

土耳其、伊朗表明「合作終結衝突」　不回應敘利亞美軍撤兵

因應川普撤軍　土耳其延後「幼發拉底河」東岸軍事行動

她當年背「落跑市長封號」　曝拒絕柯文哲關鍵4字　

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

地方熱門新聞

高市民政局長遭搜索？雄檢深夜澄..

許淑華被指涉貪　擬向壹週刊抗議

竹縣新內閣　楊文科期許民意優先

高教局長傳作弊　師：事後還關說

南市核發掩埋場工程　基進黨遺憾

4000萬建衛生所　用5年拆掉..

金山豐漁里　市民活動中心啟用

夜宿新歡家　許淑華私事放心底

桃園養鵝場爆發禽流感　撲殺近1..

小內閣舊瓶裝舊酒　辜負市民期待

龍崎掩埋場問題　黃偉哲阻止開發

中醫輔助癌症治療　有效緩解不適

交大觀月賞光雕　浪漫度直接破表

年底囉　屏東6萬車主未繳燃料費

更多熱門

相關新聞

機器人帶小朋友　開聖誕歷險記

屏東大學運算思維增能工作坊的幾位師資生，配合聖誕節的來臨，設計了具有聖誕風的闖關遊戲，21日到屏東大學附設實驗小學擺攤發表學習成果，吸引許多小朋友前來體驗，情不自禁地跟著Zenbo機器人的音樂，一起手舞足蹈，嗨翻天！

聖誕、跨年跑趴用正韓風駕馭全場

天竺鼠化身「聖誕小鮮肉」發禮物

台南聖教會　醫院開聖誕音樂會

餐會+禮物　台東37失親童歡渡聖誕

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

夜店辣妹「制服搖」瘋傳　大神開門卻嚇傻

小玉、笑笑解答7天前「開始交往原因」

死侍氣炸⋯遭金鋼狼惡整！網笑爆

韓總買他的麻花捲　小琉球人抗議

蕭敬騰「8層樓豪宅」內部曝光！

即／偷帶3kg豬腳罰20萬　女陸客臭臉

姊半夜問「會顧好爸媽嗎」　他急勸卻糗了

張杰曬女兒了！首曝「雙胞胎近照」

快訊／高市民政局長爆遭搜索　檢調回應了！

30度暖冬至！14℃冷氣團2波大雨變天

狄鶯爆「確定退出演藝圈」！

廣州正妹發文「想回歸台灣祖國」

台灣等到iPhone XR降價

鈕承澤沈默12天再發聲：目睹自己死亡

陳妍希、陳曉馬爾地夫婚紗照來啦

更多

最夯影音

更多

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面