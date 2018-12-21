求職朋友聖誕報就業佳音　翻轉歲末幸福喜洋洋

▲聖誕節即將來臨，台南就業中心在12月21日辦理「Merry x’mas翻轉幸福」活動，特別邀請已就業朋友，報就業佳音，鼓勵更多求職朋友。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



聖誕節即將來臨，台南就業中心在12月21日辦理「Merry x’mas翻轉幸福」活動，台南就業中心特別邀請已就業朋友，報就業佳音，拍成影片在網路上播放，為還在找工作的朋友加油打氣，大家一起來「翻轉幸福」。

活動同時邀請博愛國小校長帶領學校師生及衛國街基督教會老幼攜手到中心來唱詩報佳音，祝福求職朋友早日找到合適的工作。台南就業中心並打造一台「幸福雪橇車」，讓民眾拍照合影上傳FB傳達幸福佳音。活動也邀請民眾一起體驗時下手作新寵兒「聖誕造型翻糖蛋糕」製作，在座參與的大小朋友雀躍不已，求職朋友也藉此機會認識另類的手作職業，引導職涯探索的啟發，對自己的未來發展潛能更具信心。



參與具創意手作〝耶誕造型翻糖蛋糕〞的學員，也都是初次接觸。林姓求職朋友表示對這樣的創意小玩既新奇又具挑戰性，是人生的第一次體驗，沒想過要手作什麼造型，只想跟著老師現有的造型製作，但是看到小朋友不經思索的迅速完成自己想要的作品，很是佩服。小朋友更是童言童語的要把海底世界請來過聖誔節，讓在場大、小朋友笑聲不斷。

台南就業中心主任胡瑞娟表示，短暫的失業是人生的轉折點，不妨藉此機會多認識不同領域的行業，或許可以發現適合自己的職業，充電再出發，機會是給努力及準備好的人，希望求職人多利用政府訓練課程，為自己備足技能再出發。

胡瑞娟說適逢聖誔佳節，希望藉由慶祝的活動為民眾祝福，也希望透過就業成功的佳音回報，加強求職朋友自信心，因為就業的消息不僅是求職朋友個人的喜訊，也帶給在座的求職人更多信心。