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防一氧化碳中毒　北市消防補助遷移熱水器每戶3000元

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▲▼中市西屯區一公寓傳出一氧化碳中毒，一家六口送醫。（圖／記者李忠憲翻攝）
▲北市消防局統計一氧化碳中毒案件，發現大多是熱水器位置、使用不當，特別「108年燃氣熱水器遷移或更換補助計畫」，將補助3000元遷移熱水器。（資料照／記者李忠憲翻攝）

突發中心／台北報導

台北市消防局統計歷年一氧化碳中毒案例，發現事發原因大多都是熱水器設置位置或者使用不當，為提升安全特別規劃了「108年燃氣熱水器遷移或更換補助計畫」，預計將在2019年1月1日跑，每戶將補助3000元限量396戶。

台北市消防局指出，這個週末將會有冷高壓南下，屆時北市的氣溫將在15度以下，根據歷年一氧化碳中毒案例，絕大部份發生原因都是燃氣熱水器裝置或使用不當，加上因氣溫降低緊閉門窗，環境通風不良造成。

為防範一氧化碳中毒，消防局特別列出5個要則：
一、要保持環境的「通風」: 避免陽臺違規使用、加裝窗戶、紗窗不潔及晾曬大量衣物等情形。

二、要注意平時的「檢修」: 熱水器應定期檢修或汰換，如發現有水溫不穩定現象、改變熱水器設置位置或更換組件時，均應請合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士為之。

三、要使用安全的熱水器「品牌」:熱水器應貼有CNS(國家標準)及TGAS(台灣瓦斯器具安全標誌)檢驗合格標示。

四、要選擇正確的「型式」: 室內通風不良場所應安裝半密閉或密閉強制排氣型燃氣熱水器；通風良好或屋外可安裝屋外或開放型燃氣熱水器。

五、要注意安全的「安裝」:雇用合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士進行正確的「安裝」，安裝後並依法填寫施工登錄卡。

為提升市民朋友的居住安全，北市政府消防局「108年燃氣熱水器遷移或更換補助計畫」即將於2019年1月1日開跑，補助名額共計396戶，每戶補助 3,000元，並以1次為限，額滿即截止申請，歡迎符合補助資格之市民朋友踴躍申請。

而這次的補助對象主要針對居家燃氣熱水器安裝不當，如屋外型（RF式）熱水器裝設於屋內或加蓋陽臺；半密閉自然排氣型（CF式）熱水器，未裝設或裝設錯誤之排氣管；其他燃氣熱水器或排氣管安裝不當致有產生並蓄積一氧化碳中毒之虞等情形之一者，需遷移或更換熱水器（包括強制排氣型燃氣熱水器、電熱水器或太陽能熱水器），經北市消防局派員實施居家訪視確認有一氧化碳疑慮後，即有資格申請補助，惟以臺北市低收入戶為優先補助對象。

申請後點這裡查進度

北市各區的申請專線如下
(一)萬華區、中正區、文山區:02-2729-7668分機7115（7142）
(二)大安區、信義區、南港區:02-2729-7668分機7215（7216）
(三)中山區、松山區、內湖區:02-2729-7668分機7315（7341）
(四)大同區、士林區、北投區:02-2729-7668分機7417（7418）

▼申請補助的安裝流程。（圖／記者柳名耕翻攝）
▲防一氧化碳中毒　北市消防補助遷移熱水器每戶3000元。（圖／記者柳名耕攝）

ET快訊
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關鍵字：一氧化碳,熱水器,搬遷,補助,台北市消防局

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