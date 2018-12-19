5人仍昏迷！首爾10男高生出遊　熱水器接錯「一氧化碳中毒」釀3死

▲ 10名高中生結伴出遊，卻傳出一氧化碳中毒意外。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

南韓18日驚傳一起集體中毒事件，10名上月剛考完大學入學考試的高中3年級男學生結伴出遊，隔天卻失去意識的倒臥在房內各處，被人發現時有3人已經死亡，其餘7人經過搶救，現有2人恢復意識，可以對話。當地警方今（19）日稍早宣布，這起意外確實是一氧化碳外洩造成，疑似是旅館業者安裝熱水器時有所疏漏。

就讀首爾大成高中的10名高3男學生為慶祝學測結束，經家屬同意，向校方申請校外教學，一起到江原道江陵市遊玩，17日下午4時左右入住鏡浦一間度假小木屋旅館，隔天卻遲遲沒有出門吃早餐。業者察覺有異，18日下午1時12分前往查看，便驚見他們昏倒在客廳或房間內，嘴邊有白沫或嘔吐物。

警方19日下午於江陵警察署針對初步調查結果簡報指出，國立科學搜查研究院鑑識後發現，案發現場一氧化碳濃度為155ppm，為正常值的8倍，死者的血中一氧化碳含量則達48%至63%，遠高於致死量的40%，且並未檢驗出毒藥；但與家屬及檢方討論過後，決定將不進行解剖。

▲ 排氣管連接熱水器部分有異常。（圖／江凌消防署）

針對事發原因，警方表示，學生入住的獨棟建築物裝有熱水器，打開才會有熱水和地暖，但本應用來排放煤氣的排氣管與熱水器本體連接的部分出現異常，造成一氧化碳部分外洩，且業者並未安裝一氧化碳警報器；警方目前仍持續調查排氣管連接異常的原因。

另一方面，江陵峨山醫院急診室主任19日下午宣布，繼其中一名學生於18日轉醒、可以行走以後，另有一名男學生於今日恢復意識後快速好轉，可以喝水，且兩人都可以簡單對話；院方將集中治療併發症，待他們痊癒後返回首爾，再展開創傷後壓力症候群治療。

除這兩人以外，有三名學生已經可以自主呼吸，但還未完全恢復意識，另有兩人仍依靠插管；不幸身亡的18歲金姓、安姓及劉姓男學生遺體則於今日被送返首爾新村的塞布蘭斯醫院。